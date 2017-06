O Regueiro se convertirá en el núcleo central de la peatonalización de A Illa

Convertir gran parte del casco urbano en peatonal es el reto que se ha marcado el Concello de A Illa de Arousa, con el diseño de un plan de movilidad a aplicar en varios años y cuyo núcleo central será la plaza de O Regueiro. En ese camino han comenzado a trabajar los servicios urbanísticos del municipio, encabezados por la arquitecta Pastora Parada, y con vistas a conseguir que la Unión Europea sea la que aporte el dinero necesario para acometer una importante remodelación del casco urbano que sirva para suprimir, o al menos reducir de forma importante, el número de vehículos que circulan por él.

Para poner en marcha este proceso de peatonalización, los servicios técnicos han comenzado a recoger datos de los flujos y movimientos de vehículos en cada calle del casco urbano, así como a analizar las posibilidades de ir eliminando la presencia de vehículos de determinados entornos y cuales pueden ser las alternativas de paso. En ese análisis han tenido que tener muchos factores en cuenta, en especial, los flujos de vehículos que existen en invierno y los que hay en verano, cuando la población de A Illa se triplica debido a la llegada de veraneantes que se suman a la circulación y al estacionamiento de los vehículos habituales. En ese sentido, también se analizará cuales son las vías que tienen más tránsito de vehículos, cuales son las problemáticas que se generan en ellas por la convivencia entre coches y peatones. Una vez analizadas "debemos buscar soluciones y alternativas".

"A Illa ya tiene estipulado en su PXOM caminar hacia una peatonalización que ya existió, ya que hay que darse cuenta que, hasta 1985, cuando se abre el puente, en este municipio apenas había vehículos, y todo el mundo se desplazaba caminando", explica la arquitecta municipal. Sin embargo, A Illa dio el paso inverso al que se está dando en las grandes ciudades europeas, mientras en ellas se apostaba por ir reduciendo la presencia de vehículos, el puente supuso que las calles isleñas se acabasen invadiendo de coches. Ahora es el momento de dar el paso contrario, diseñando un plan que sirva para eliminar la contaminación que generan los vehículos, por un lado, mientras que por el otro, articular un proyecto de peatonalización que arranque desde la plaza de O Regueiro. "Esa plaza tiene que ser muy diferente a como es ahora; O Regueiro es el ágora de A Illa, el punto de reunión, por eso creemos que desde él debe partir todo en el futuro, avanzando a base de sinergias concatenadas y buscando bolsas de estacionamiento para los vehículos".

Insiste Parada en que "lo que buscamos es un modelo de equilibrio entre los coches y los peatones, regulando el uso de los vehículos de una forma racional, no de una forma invasiva, como ocurre en estos momentos". La retirada de los vehículos del casco urbano no será de forma drástica, sino que se buscarán alternativas, como pueden ser zonas determinadas de estacionamiento para residentes y la creación de un transporte público regulado para facilitar la movilidad por el interior del casco urbano. "No pretendemos aplicar un cambio drástico, sino que va a ser paso a paso, concienciando a los vecinos de que el coche, en el casco urbano de A Illa, tiene que tener un uso muy controlado", tercia Parada.