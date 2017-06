Gobierno y oposición municipal polemizan por las obras de la futura guardería municipal de Vilaxoán

La visita del portavoz del Partido Popular, Tomás Fole, a los terrenos elegidos por el gobierno municipal socialista para construir la nueva guardería en Vilaxoán ha servido para denunciar que esta escuela infantil "no es más que un proyecto en un papel y que lo único que ha hecho este gobierno es ir a sacarse una foto con la presidenta de la Diputación, además de intentar que otros, en este caso la Xunta, corriesen con todos los gastos para así colgarse una medalla a coste cero". La respuesta del alcalde, Alberto Varela, no se hizo esperar rechazando que las obras estén paralizadas como dice Fole.

Tal como ya avanzó FARO DE VIGO hace unos días, el alcalde indicó que "En estos momentos la empresa adjudicataria está realizando los estudios, geotécnicos antes de iniciar la construcción propiamente dicha".

El regidor socialista lamenta que "un exalcalde demuestre tal desconocimiento de las distintas fases de un proyecto". También apunta que "comienza a ser simpático que quien contrataba campos de fútbol que no cabían en los terrenos, como fue el caso de Bamio, ni fue capaz de acabar una sola obra, pretenda ahora dar lecciones".

Fole mantiene que la obra está paralizada y pone en cuestión la previsión de los plazos previstos para la construcción de la nueva escuela infantil municipal. El concejal del Partido Popular entiende que "la previsión de que los trabajos durarán 10 meses empieza a verse seriamente amenazada, sobre todo porque llevan ya uno y medio de retraso. Además, no es descabellado que puedan aparecer impedimentos en los aledaños que sin duda retrasarán los planes de inicio".

Precisamente las catas y el estudio geotécnico que se está realizando sobre el terreno tienen como objetivo trabajar con mayor seguridad a la hora de realizar el movimiento de tierras para construir esta guardería infantil.