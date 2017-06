Aragunde acusa al cuatripartito de perder 37.000 euros por pagar tarde una obra

El portavoz del Partido Popular de Cambados, Luis Aragunde, acusa al gobierno municipal de perder casi 60.000 euros de una subvención de la Xunta de Galicia porque supuestamente pagaron tarde una obra. Según Aragunde, sucedió con la apertura de un vial en Burgáns (Vilariño), y el responsable fue el concejal de Facenda, Xurxo Charlín, "que ordenó el pago fuera de plazo". De confirmarse este extremo, el Concello tendría que pagar de sus fondos los 37.000 euros que costó la actuación.

La obra de la polémica se ejecutó dentro del Plan Marco de 2016, de la Consellería do Medio Rural, y que permite a los concellos abrir nuevas pistas secundarias o asfaltar otras ya existentes. Cambados recibió 57.000 euros de ese programa, y optó por abrir un vial en Burgáns. Al contratar la obra, la empresa ganadora del proceso se comprometió a hacerla por 37.000 euros, "por lo que el cuatripartito presumió de ahorrar 20.000 euros".

No obstante, Aragunde plantea que "la lectura que hizo el cuatripartito sobre el ahorro es falsa. Cambados no ahorra 20.000 euros, quien ahorra ese dinero es la Xunta de Galicia". El portavoz popular argumenta que en el Plan Marco, la administración autonómica solo ingresa el dinero que le justifican los concellos después de realizada la obra. "Es decir, si adjudicaron la pista por 37.000 euros, esa sería la cantidad que percibirían de la Consellería".

Así las cosas, Aragunde opina que el gobierno de Cambados hizo una "mala gestión por desconocimiento, porque hubiese sido mejor hacer un proyecto más grande en el que invertir los 57.000 euros que concedían a Cambados, porque lo que hizo el cuatripartito fue perder 20.000 euros de inversión".

No obstante, el líder de la oposición arguye que la supuesta mala gestión del gobierno de Cambados no quedó ahí, y que tampoco recibirán los 37.000 euros que costó la obra. "El concejal de Facenda ordenó el pago fuera del plazo que exigía la Consellería, por lo que ahora Cambados no recibirá ni un solo euro del Plan Marco del año pasado", prosigue.

"El cuatripartito lleva dos años haciendo oposición de la oposición y se han olvidado de gobernar. Están en su derecho de mirar lo de antes, pero que no olviden su función de gobernar", espetó.

Aragunde apunta también que la Xunta acaba de convocar las ayudas del Plan Marco de este año, y que de hecho la conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, acudió a presentarlas esta semana a Pontevedra, en un acto abierto a alcaldes y concejales de toda la provincia. Pero según el PP, en dicho encuentro no hubo nadie del gobierno de Cambados, "a pesar de que hay cuatro concejales liberados". "A pesar de que perdieron la subvención del año pasado por mala gestión, entienden que no es necesario acudir a las explicaciones de los técnicos de la Xunta sobre los criterios y requisitos de estas ayudas. Cambados no se merece esta desidia por parte de un gobierno que ni gobierna ni gestiona. Nuestro concello ya lleva perdido demasiado en estos dos años", valora Aragunde.

Los "food truck"

Aragunde se refirió también a la polémica de los "food truck" de la Festa do Albariño. Sobre las explicaciones aportadas por el concejal de Promoción Económica, Xurxo Charlín, manifestó que "no se las cree ni él", y considera que "está admitiendo que la adjudicación de los puestos fue a dedo".

También se refirió a la concejala del BNG y vicepatrona mayor de la cofradía, María José Cacabelos, de quien dijo que "mira más por el Ayuntamiento que por la gente del mar", pues señala que la empresa que llevó la carpa gastronómica tres de los cuatro últimos años, Porto de Cambados, "no solo está participada por la cofradía, sino que compraba todos sus productos en la lonja de Cambados". "La carpa hacía falta porque hay momentos en que los restaurantes no dan abasto", remachó.

Xurxo Charlín, por su parte, insiste en que todavía queda espacio para tres furgonetas en A Calzada, con lo que entiende que no se ha perjudicado a ningún hostelero. De hecho, plantea que "el cambio de la carpa por los 'food truck' ha sido precisamente para beneficiar a la hostelería".