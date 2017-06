Vilagarcía instaura la zona 30 en centro urbano y la extiende a Carril y Vilaxoán

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Antonio Pérez Callón, escenificaron ayer en la intersección de la calle Gumersindo Nartallo y Juan Carlos I la puesta en marcha de la zona 30, por la cual todo el casco céntrico de la ciudad tendrá limitación de circulación de vehículos a un máximo de 30 kilómetros por hora.

"Desde el principio dijimos que Vilagarcía tiene que crecer como una ciudad peatonal, humanizada en la que se de prioridad a los peatones y a los ciclistas. Esto tiene que ir acompañado por medidas de reducción del tráfico. En el casco urbano se va a implantar la zona 30 porque, como dicen todos los informes la velocidad a 30 kilómetros por hora lo que hace es salvar vidas y no ralentiza el tráfico. La Dirección General de Tráfico recomienda que se debe ir a una velocidad 30 en los cascos urbanos. Me alegro de que coincida con lo que desde el principio se planteó en Vilagarcía" declaró Varela.

El regidor municipal recordó que la zona 30 se acompaña con otras medidas de fomento del transporte colectivo como es el Vaibike y el Vaibús, y bolsas de aparcamiento disuasorios. También apuntó que se inicia la nueva señalización de zona 30 que irá acompañada del repintado de los pasos de peatones para mejorar las medidas de seguridad.

Movilidad reducida

"Además se están dotando más aparcamientos para personas con movilidad reducida en diferentes puntos de la ciudad, y se están dando pasos para la eliminación de barreras arquitectónicas en las obras que se hicieron en O Cavadelo y en la acera de la calle del asilo Divina Pastora", añadió.

Con estas actuaciones el gobierno local quiere incordiar lo menos posible, por lo que se plantea realizar el pintado de los pasos por la noche. "También pedimos la colaboración ciudadana, prudencia a la hora de conducir y respetar las normas de seguridad vial", puso de manifiesto.

"La idea es extender la zona 30 a todo el casco urbano, pero empezamos por las intersecciones con las calles peatonales. Tenemos que interiorizar todos que Vilagarcía es una ciudad 30. Esta medida no solo se quedará en el centro de Vilagarcía, también se extenderá a los núcleos urbanos de Carril y Vilaxoán, así como a otros puntos del término municipal donde haya concentración de vecinos. Teníamos que comenzar por un lado y lo lógico es hacerlo por donde hay más concentración de personas, pero continuaremos con la medida en el resto de los núcleos. Me preocupa a mí como alcalde tanto la seguridad de los vecinos de Vilagarcía, como de Vilaxoán, de Carril y del resto del municipio", expresó Varela Paz.

"Debemos concienciar a todos de que la diferencia entre 30 y 50 kilómetros por hora es tardar dos o tres minutos más en pasar por el centro de la ciudad, pero sí puede suponer en el caso de un accidente que la víctima pierda su vida o no. Lo que se quiere conseguir es demasiado importante como para no respetarlo. Los conductores muchas veces somos impacientes, pero no merece la pena que quede sobre la conciencia de uno haber matado un peatón por ir a más velocidad", apuntó el alcalde.