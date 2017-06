O Ariño se convierte en la primera playa de O Salnés sin humo de tabaco

La playa de O Ariño, en Vilanova de Arousa, será el primer arenal de la comarca de O Salnés que se sume al programa que ha puesto en marcha la Consellería de Sanidade bajo el epígrafe "Rede de Praias sen Fume". Esta iniciativa pretende crear una red de playas en las que no se pueda fumar y se conviertan en arenales especialmente aconsejados para la presencia de familias.

La playa de O Ariño es un pequeño arenal que se encuentra entre O Terrón y la pasarela peatonal que conecta este paraje con el casco urbano vilanovés, siendo muy utilizada por los vecinos de Vilanova. En los accesos a la misma se instalarán una serie de señales advirtiendo de que esta playa está adscrita a la "Rede de Praias sen Fume" de la Consellería de Sanidade, además de ubicar otra serie de indicaciones como banderas y diferente cartelería explicando que la iniciativa se enmarca dentro de las iniciativas de lucha contra el tabaquismo que impulsa la Xunta. La mayor parte de estas señales se instalarán la próxima semana, y la prohibición de fumar en ese entorno al aire libre se extenderá, al menos, durante todo el verano.

Los folletos que ha editado la Consellería de Sanidade para informar sobre la red se distribuirán en las oficinas de turismo. Además de explicar los motivos que llevan a la Consellería a apostar por la erradicación del tabaquismo en estos espacios al aire libre, también se ofrece información de donde se encuentran los arenales que se han designado como espacios libres del humo del tabaco.

La iniciativa ya se ha aplicado con un notable éxito en otras zonas de Galicia, como Baiona, donde ya existen, desde hace tiempo, arenales en los que no está permitido fumar y la Consellería de Sanidade espera que, en los próximos meses, se vayan adhiriendo un mayor número de arenales a este programa, contando con tener, al menos una playa, en cada uno de los municipios costeros de Galicia.

La creación de playas sin humos no es la única iniciativa que se ha puesto en marcha en los últimos años para erradicar la presencia del tabaco en los arenales. Así, municipios como el de A Illa de Arousa, repartían entre los bañistas ceniceros, con el fin de que las colillas, que tardan años en desaparecer, no se sumarán a los problemas de contaminación que pueden sufrir los arenales. Otra medida que se viene aplicando en los últimos años, que no está relacionada con el tabaquismo, es la habilitación de playas especiales para mascotas, en especial perros, algo que ya existe en el municipio de O Grove.