El nuevo plan de seguridad de Sanxenxo incluye mayor vigilancia por las noches

El nuevo plan de seguridad, primera medida urgente de Telmo Martín desde que llegó a la Alcaldía de Sanxenxo, apostará por incluir una mayor vigilancia nocturna durante todo el verano. Así lo anunció ayer el regidor durante un encuentro con los medios de comunicación. El proyecto de choque contra el "turismo de borrachera", como Martín lo califica, tendrá por objetivo "ofrecer una mayor seguridad a los vecinos y a los visitantes del municipio". Y para ello, reforzará las vigilancias nocturnas, sobre todo en las zonas de marcha.

"Les he pedido un esfuerzo a los agentes para que controlen mucho que se cumpla la legalidad. Sé que la ordenanza existente no se estaba cumpliendo a rajatabla y eso no nos lo podemos permitir en un concello como Sanxenxo", expuso Martín en relación a los horarios de apertura y cierre de los locales y al nivel máximo de ruido permitido. "No seremos condescendientes porque lo que tiene que primar es el bienestar de todos. El pasárselo bien tomando una copa, que es algo que todos podemos hacer, no puede estar reñido con el descanso", expuso Martín.

El alcalde destacó que Sanxenxo contará este verano con 25 policías y 24 auxiliares. "49 es un buen número que nos permitirá establecer vigilancias, pero si pudiésemos tener más, estaría todavía mejor", destacó el alcalde, que no descarta "intentar aprobar la contratación de 10 agentes más", aunque reconoce que "es difícil" teniendo en cuenta las fechas actuales. "No depende de nosotros y seguramente no podrá ser, pero desde luego nos gustaría", analizó.