Una vida entre instrumentos y de verbena en verbena

Comenzó con tan solo 12 años de edad en la música, y el pasado mes de abril "colgó las botas" tras llegar a la edad de jubilación. Francisco "Paco" Charlín es toda una institución en el mundo de las orquestas que, durante el verano, se "patean" todos y cada uno de los rincones de Galicia, e incluso, del extranjero. Además de formar parte de varias orquestas de renombre, fue el promotor de otras dos que han tenido un éxito espectacular: Concordia y sus Mariachis y D'Tacón, la primera que estaba prácticamente integrada por mujeres.

Nacido en la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro, Francisco "Paco" Charlín es una de las grandes referencias de las orquestas en Galicia y puede presumir de conocer prácticamente todos los pueblos y aldeas de Galicia. Allí donde se celebra una fiesta, por allí pasó en alguna ocasión para animar a sus habitantes. Viajando con sus orquestas a todos esos lugares, Charlín ha vivido cientos de historias que ahora guardará en su memoria tras llegar a la jubilación el pasado mes de abril.

Todavía era un niño de apenas 12 años de edad cuando llegó al mundo de la música. Ese primer contacto llegó a través de la banda de Vilanova. "Comencé en la que se conocía como banda dos Santoros tocando la caja, y desde ese momento, salvo una pequeña etapa en la que me dedique a la construcción, ya nunca abandoné este mundo", explica el vilanovés. Fue en el seno de esa banda, cuando un pequeño grupo de sus integrantes, con apenas 16 años de edad, decidieron crear una orquesta, y ahí comenzó el largo recorrido de Charlín por este mundo. Ritmo de Barrantes fue su siguiente parada, hasta los 18 años, cuando recibió una propuesta que no pudo rechazar, no solo por lo atractivo de la propuesta, sino porque así conseguía librarse de la "mili": ser uno de los músicos del "Cabo San Vicente", un barco de línea que unía España con Argentina. Allí permanecería durante dos años, animando las veladas a los 1.200 pasajeros que desplazaba la embarcación en la que muchas personas se lanzaron a la emigración.

"La música, en aquella época, no estaba muy bien pagada, por lo que viajar en el barco era una oportunidad única. Durante el verano hacíamos las travesías entre España y Argentina, mientras que, durante el invierno, hacía cruceros por Sudamérica, lo que me permitió conocer la mayor parte de los puertos de aquel continente", explica.

Pero arraigado en Vilanova, Charlín pronto quiso regresar a casa, y una vez en San Miguel de Deiro, pasó por orquestas como Florida o por grupos que tuvieron cierto tirón como los Play Boys. Esa etapa culminó con su boda y con el inicio del único tramo de su vida que no ha estado vinculado, de manera integral, al mundo de la música. "Tenía una empresa de construcción y había que atenderla, además, se me dio por abrir la hamburguesería Albariño en Cambados, la primera que existió en ese municipio, y a todo no se podía atender", incide.

Sin embargo, el gusanillo seguía en el interior de su cuerpo, y cuando un antiguo compañero acordeonista lo vino a buscar para hacer un par de bolos, Charlín no supo decir que no. "Llevaba dos años sin tocar, pero me convenció, y a partir de ese momento, ya nunca volví a dejar la música, sea como artista o como productor".

Tras volver a pasar por varias orquestas decidió ser productor, y ahí llegó su primer éxito, la orquesta Concordia, un nombre que se ampliaría posteriormente a Concordia y sus Mariachis. "Recuerdo que estábamos tocando en las fiestas de San Roque do Monte, cuando decidimos que la gente subiese al escenario a interpretar alguna canción. Subieron dos niños de San Miguel que, cuando comenzaron a cantar, nos dejaron impresionados por la voz que tenían". Eran Mónica y Moncho Rodil, que se incorporaron de manera inmediata a la orquesta. Más tarde, en una situación similar se incorporaría un tercer niño de A Illa.

Con aquella orquesta, además de recorrer muchos pueblos de Galicia, Charlín viajó a Alemania, Suiza y Portugal, "recuerdo que en los años 80 nos recorrimos los cantones suizos, aquello era espectacular, porque había muchos emigrantes gallegos que no se perdían ninguna de nuestras actuaciones".

Con la llegada de los años 90 llegó otra de las ideas que conseguiría situarlo en lo más alto del mundo de las orquestas gallegas, la de crear un grupo integrado solo por mujeres. Aquello no iba a resultar sencillo, más allá de cantantes, apenas se veían mujeres instrumentistas en las orquestas. "Se lo plantee a la agencia con la que trabajábamos, y su respuesta fue decirme que estaba totalmente loco".

Pese a que la sociedad todavía veía con muchos recelos una iniciativa como esa, Charlín no se amilanó y siguió adelante. Fue encontrando mujeres instrumentistas a las que fue sumando al proyecto, entre ellas una pianista china, y poco después nacía la Orquesta D'Tacón. Con ellas ha recorrido la península de un lado a otro, Suiza, Alemania y Liechtestein, llegando a realizar al año unos 80.000 kilómetros. "La vida de un músico de orquesta no resulta nada sencilla, tiene que gustarte mucho, porque de no ser así, acabas abandonando", señala.

Durante esta etapa, criar a sus tres hijos no resultó fácil, pero logró inculcarles el gusto por la música. Un ejemplo de ello es su hijo Paco Charlín, un referente del jazz en España, o su hijo Manuel, que ha heredado el trabajo de las orquestas con la ayuda de su padre, al que le resulta "difícil retirarse de todo".

Pese a que la actividad de las orquestas nunca le dejó mucho tiempo libre, Charlín también realizó una incursión en la política. Fue en 1991, cuando desembarcó Gonzalo Durán en Vilanova para liderar el Partido Popular. "Me sumé a aquel proyecto porque era ilusionante, y en 1995, conseguíamos la alcaldía". Sin embargo, compaginar su actividad profesional con la política era muy complicado, por lo que en 1999 decidía bajarse del carro, "aunque nunca he dejado de colaborar con el Concello". Volver a la política ahora que se encuentra jubilado es algo que descarta, sobre todo porque su parroquia "está muy bien representada por Nuria Morgade y Miguel Sineiro, así que no tiene mucho sentido".

Sí se muestra muy crítico con el Gobierno del Estado, al que cuestiona que "aplique el 21% de IVA a los espectáculos, es algo que no tiene ningún tipo de sentido y que es una auténtica salvajada, lo que ha llevado a muchas orquestas a pasar una etapa muy mala, porque las comisiones de fiestas tienen el dinero muy contado y nosotros tenemos que hacer frente a una fuerte inversión en trailers, y después ves que a los yates de lujo les aplican un 10%".

Durante todos los años que viajó por Europa con las orquestas, una de las anécdotas más repetidas fue la coincidencia de su apellido con la conocida familia de Vilanova. "Me he pasado horas en las fronteras esperando a que registrasen todo el camión en profundidad; en esta zona, el apellido Charlín es muy común, pero claro, un Guardia Civil de Irún cuando lo ve lo primero que hace es cachear de arriba abajo a toda la expedición", explica.