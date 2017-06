Vilanova reunirá en agosto a grupos folclóricos de todo el mundo

Recorrer el mundo a través de su folclore será algo que podrán hacer los vecinos de Vilanova el próximo 5 de agosto, cuando al escenario que se va a instalar en el Xardín Umbrío, se suban 16 agrupaciones folclóricas de diferentes puntos de la geografía terrestre. Desde Chile hasta Taiwan, pasando por Rusia, México o Tailandia serán solo algunas de las propuestas que se podrán contemplar, en un evento muy similar a otro que se desarrolló en el municipio durante varios años pero que, en 2000, hizo su última aparición, la Romaría Internacional de Vilanova.

Esto es posible gracias al acuerdo de colaboración que el Concello de Vilanova ha alcanzado con un grupo de municipios lusos, con el que ya colabora Salvaterra do Miño, que han puesto en marcha el programa "O Mundo a Dançar", y que durante el verano, lleva a distintas localizaciones las diferentes propuestas folclóricas de diferentes países del mundo. El evento formará parte de las actividades contempladas en el programa cultural Sonatas de Verán 2017.

El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, reconoce que "la Romaría Internacional era un evento que desapareció por falta de financiación, pero que encandilaba a todos los vilanoveses, por eso, al surgirnos la oportunidad de sumarnos al programa ´O Mundo a Dançar´, no lo dudamos y alcanzamos un acuerdo para integrarnos con esos municipios portugueses".

La propuesta coincidirá en el tiempo con uno de los grandes eventos festivos de la comarca, la Festa do Albariño, "una situación que solucionaremos en próximas ediciones, porque en esta eran las únicas fechas que nos quedaban libres; de todas formas, esperamos contar con un nutrido número de espectadores que busquen otro tipo de espectáculo".

"O Mundo a Dançar" no será la única sorpresa que ha diseñado el Concello de Vilanova en el marco de las Sonatas de Verán. Con actividades musicales o teatrales durante todos los fines de semana, destacan las que se van a celebrar en torno a la Festa do Mexillón e do Berberecho. Un ejemplo de ello es una nueva edición del Rockin´Vila (entre el 12 y el 13 de agosto) o el monólogo que van a protagonizar juntos los actores Xosé Antonio Touriñán y Federico Pérez, que tendrá lugar en el Xardín Umbrío el 13 de agosto; los dos regresan a Vilanova tras su implicación en la Festa do Momo. La plaza do Castro acogerá un concierto de la orquesta Panorama.