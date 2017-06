Tímida respuesta en O Salnés a la obligación de registrar los gallineros para frenar la gripe aviar

Tal y como posiblemente ya preveían las administraciones, el censo de gallineros familiares que es obligatorio realizar en siete ayuntamientos de O Salnés va con lentitud. Hay municipios donde posiblemente el número de explotaciones avícolas para autoconsumo se cuentan por docenas, pero en los que apenas se han recogido diez o doce solicitudes de registro.

A mediados de abril, el Ministerio de Agricultura publicó un protocolo según hay determinados municipios de toda España, en los cuales existe un especial riesgo de que aparezcan casos de gripe aviar. En dicho protocolo se apunta que las administraciones autonómicas han de elaborar un censo con los gallineros familiares, con la intención de atajar con mayor facilidad un eventual foco de la gripe.

De la lista de municipios españoles donde ese riesgo de contagio es mayor, 35 son gallegos, y de estos, siete pertenecen a la comarca de O Salnés. Se trata de los de O Grove, Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, Cambados, A Illa y Vilanova. Todos ellos tienen un denominador común, y es que se encuentran en las proximidades del complejo intermareal Umia-O Grove, que pasa por ser uno de los lugares de anidamiento y cría más importantes de Galicia para las aves migratorias. Y estas aves son precisamente un posible vector de contagio del virus H5N8. Esa es la razón de que las administraciones sanitarias consideren especialmente conocer la existencia de todas las pequeñas explotaciones avícolas existentes en ese tipo de localidades de paso de aves migratorias.

Respuesta tímida

La respuesta de los ciudadanos está siendo tímida. A modo de ejemplo, en el Ayuntamiento de O Grove solo se han recogido cinco solicitudes de registro en dicho censo, mientras que en Cambados apenas han tramitado una quincena, y en Vilanova, unas 10.

La confección de este registro no es competencia de los concellos, sino de la Xunta de Galicia, que ha delegado el trabajo en la Consellería do Medio Rural. De todos modos, en las administraciones municipales facilitan los impresos que los vecinos han de rellenar y, si estos quieren, los recogen para enviárselos posteriormente a la Cámara Agraria comarcal, situada en Vilagarcía. Es ahí donde la documentación ya empieza a ser tramitada por la Xunta.

Pero los ciudadanos también tienen la posibilidad de llevar los formularios directamente a la Xunta de Galicia o a la Cámara Agraria, por lo que hay que tomar con cautela los datos referentes a las solicitudes enviadas desde los concellos. No obstante, fuentes consultadas indican que por trámites similares anteriores, lo más probable es que la tendencia no varíe, y que de hecho se hayan entregado más peticiones en los ayuntamientos que en las propias oficinas dependientes de la Xunta.

Cambados y Meis

En Cambados, el servicio municipal de Medio Ambiente está echando una mano a los vecinos que se lo piden. Así, desde el mes de mayo y hasta la actualidad, han enviado a la Xunta entre 15 y 16 solicitudes de registro, la mayoría procedentes de las parroquias de Castrelo y Corvillón. También se ha contabilizado alguna en las del centro del pueblo y Vilariño, mientras que aún no hay ninguna en la de Oubiña.

Meis, por su parte, es un municipio del interior que no ha sido incluido en la relación del Ministerio de mayor riesgo de propagación de gripe aviar. De todos modos, en el consistorio facilitan los impresos a los vecinos que quieran darse de alta. Y entre el mes de mayo y lo que va de junio se han tramitado unos 14. La práctica totalidad son gallineros -deben incluirse también las personas que críen ocas o patos- y el mayor número proceden de la parroquia de Paradela, aunque también hay algunas de las de San Lourenzo de Nogueira o Armenteira.

Se trata en todos casos de explotaciones "no comerciales" -en las que las aves criadas o los huevos no se destinan a la venta-, puesto que las comerciales ya tenían que estar inscritas con anterioridad en otros departamentos. De hecho, la Xunta de Galicia cuenta desde 2011 con un registro de explotaciones avícolas artesanales.

La Consellería do Medio Rural explicó ayer que dado que el censo continúa abierto todavía no hay datos oficiales sobre el número de solicitudes. De hecho, no existe un plazo límite para la declaración de que se posee un gallinero. El trámite es gratuito, pero a pesar de que es obligatorio parece estar despertando ciertos recelos entre la población en general.