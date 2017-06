La Guardia Civil investiga la desaparición de un grovense

La Guardia Civil de O Grove investiga la desaparición de Marcos Da Silva Montaos, nacido el 3 de julio de 1977. Parece ser que no se le ha visto desde hace cinco días, aunque la denuncia fue presentada ayer por sus hermanos.

Se trata de un vecino con antecedentes policiales y penales que pertenece a una familia conocida en O Grove, ya que algunos de sus miembros protagonizaron diversos episodios conflictivos en los últimos años, y además es un hombre que, al parecer, suele ausentarse largos periodos con relativa frecuencia.

De ahí que la investigación siga su curso, en base a los protocolos habituales, independientemente de que se trate el asunto con ciertas reservas, por si se tratara de una desaparición voluntaria.

Parece ser que Marcos da Silva Montaos salió de la cárcel hace solo unos meses y que recientemente se le vio por el barrio marinero de Virxe das Mareas, donde tiene el domicilio familiar.

Además de presentar la denuncia, los hermanos del desaparecido hacen un llamamiento en las redes sociales pidiendo información sobre el paradero de Marcos da Silva Montaos.

Su hermana Paula ofrece su teléfono, el 616 048 056, a quienes puedan tener alguna pista, al tiempo que explica que "desapareció el viernes, cuando ya no acudió a dormir, y desde entonces no sabemos nada; aunque faltara de casa no solía salir de O Grove, por eso queremos saber qué pasó". Aclara también que "no necesita medicación, pero tiene algunos problemas con la bebida y una enfermedad".