El Plan sobre Drogas convoca la subasta en la que está previsto vender el chalé de Oubiña

El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) convoca la subasta en la que está previsto vender la casona que el narcotraficante arousano Laureano Oubiña Piñeiro construyó en A Laxe (Vilagarcía), y que en 2014 le embargó la Audiencia Nacional al condenarle por blanqueo de dinero.



La Sociedad Estatal para la Gestión del Patrimonio (Segipsa) ha anunciado ya en su página web la convocatoria de la subasta. Indica que se realizará en junio, y que cuenta con 22 propiedades, procedentes de embargos a narcos que le fueron asignados al PNSD. Por el momento no ha trascendido qué inmuebles en concreto se van a intentar vender por esta fórmula, pero es muy probable que entre ellos se encuentre la casona de Oubiña.



El Plan sobre Drogas indicó a FARO hace apenas mes y medio que estaba previsto incluir el chalé del narco en la primera subasta que se convocase en el presente año, y que será precisamente la de junio. Además, fuentes conocedoras del proceso indicaron que entre los lotes por los que se podrá pujar se encuentran bienes de municipios como Sanxenxo, Meaño, Vilanova y Vilagarcía.



El Plan sobre Drogas no quiere revelar el contenido exacto de la subasta hasta que se publique el anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Además, fuentes oficiales señalan que está pendiente un informe jurídico. Se da la circunstancia de que este departamento del Ministerio de Sanidad ya intentó subastar la casa de Oubiña en diciembre de 2014, pero en aquella ocasión terminó por retirarla de la puja porque la empresa que la construyó presentó un escrito explicando que el capo arousano aún les debía dinero por la obra, y que esa carga no aparecía reflejada en el concurso de venta. Eso explicaría la importancia del informe jurídico que se está elaborando, necesario para tener todas las garantías de que la propiedad se podrá subastar si finalmente se incluye en los lotes de junio.



Así las cosas, todo apunta a que dos años y medio después, el Plan sobre Drogas volverá a intentar deshacerse de una propiedad que le está ocasionando más de un quebradero de cabeza.



Los vecinos, por ejemplo, ya se han quejado en más de una ocasión de las molestias que le originan las ramas y las hojas de las altas tullas del cierre de la finca, lo que obliga al Plan sobre Drogas a ser más cuidado con el mantenimiento que en otros casos.



Aún así, la venta de esta propiedad no se antoja sencilla. En su día, el inmueble fue valorado en 366.000 euros, a pesar de que por dentro no hay nada hecho, lo que obligaría a realizar una inversión muy importante en la puesta a punto. Y por otra parte, comparte numerosos servicios con otras propiedades de la familia Oubiña. De hecho, está pegada a otras casas de parientes directos o políticos del capo, con las que incluso comparte el tejado, lo que obligaría en un futuro a establecer con la familia una comunidad de propietarios para determinadas obras de mantenimiento o arreglos.



Maneiro y "Pelopincho"



Es más que probable que entre los 22 lotes de inmuebles que va a subastar dentro de dos meses Segipsa por encargo del Plan sobre Drogas haya varios en O Salnés. La última subasta realizada por el departamento del Ministerio de Sanidad fue en mayo del año pasado, y entonces quedaron desiertas varias propiedades importantes.



Así, por ejemplo, el Plan fue incapaz de vender el chalé que los vilanoveses Guillermo Abalo Maneiro y Mercedes Iglesias Pomares tenían en la calle Lera de Vilanova, a menos de medio kilómetro de distancia de la playa de As Sinas. Está en una finca de más de 1.000 metros cuadrados, y la casa dispone de casi 300. Hace un año salió con un precio de 111.400 euros, con lo que es muy probable que si se incluye ahora entre los lotes baje considerablemente de precio.



Hace un año también quedaron sobre la mesa varios bienes embargados al narco desaparecido José Antonio Pouso Rivas, "Pelopincho". Entre estos estaban un local de hostelería que funcionó como club de alterne en Caldas de Reis, o varios locales comerciales en el centro de Vilagarcía. Estos últimos, sin embargo, sí se consiguieron vender meses más tarde mediante un proceso de enajenación directo.



El dinero recaudado en estas subastas se dedica a programas contra las drogodependencias y de apoyo a toxicómanos.