Un circo con animales desafía la prohibición del Ayuntamiento de actuar en A Escardia

La instalación de un circo en una finca privada de A Escardia enfrenta al Ayuntamiento de Vilagarcía y a la empresa Vienna Roller. Y es que el Concello ha desautorizado a la firma circense a ubicarse en la capital arousana por ofrecer un espectáculo con animales, concretamente cocodrilos y serpientes. El gobierno de Alberto Varela ha tomado esta decisión tras un acuerdo de 2015 de la junta de gobierno local en el que queda prohibida la celebración en el municipio de cualquier tipo de evento que exhiba o use animales en sus números.



Aunque desde el Concello aseguran que tanto la empresa como los propietarios de los terrenos -son de titularidad privada- tienen conocimiento por escrito de la resolución municipal, el representante del circo Vienna Roller asegura no haber recibido ninguna comunicación oficial por parte del Ayuntamiento. "No tenemos nada por escrito y nos han bloqueado la entrada a la finca con un camión cisterna de Protección Civil", denuncia José Antonio Fernández, que hoy intentará hablar con el alcalde.



No obstante, desafía la prohibición municipal al asegurar que "vamos a montar el circo de una forma u otra". Las funciones se anuncian en distintos carteles entre el 27 y el 30 de abril, es decir, entre jueves y domingo.



El portavoz de Vienna Roller alega que "el Concello no tiene competencias" en esta materia y que la empresa tiene el permiso de la Xunta y el informe favorable del Seprona de la Guardia Civil sobre las condiciones de los animales.



Desde Ravella advierten de que la prohibición afecta a todo el término municipal, independientemente de la titularidad pública o privada del emplazamiento, y que en caso de que la empresa persista en su intento de instalar el circo en A Escardia, "la Policía Local tiene orden de intervenir en salvaguarda de la legalidad vigente, sin perjuicio de las posibles sanciones que correspondiesen".



Los agentes estuvieron ayer por la tarde en la finca, donde se impidió el paso de un camión, aunque otros vehículos de Vienna Roller ya estaban dentro de la parcela.



La asociación animalista Libera denunció ayer que este circo "explota animales".