La izquierda de Cambados retira del jardín de Torrado la polémica estatua de Fraga

El Ayuntamiento de Cambados retiró a mediodía de ayer la escultura de Manuel Fraga Iribarne, colocada en 2012 en los jardines del pazo de Torrado. Se consuma así una vieja aspiración de la izquierda local, que criticó con dureza en su día la instalación de la estatua, apelando al pasado franquista del político de Vilalba.



La pieza fue retirada con una grúa y transportada al taller del autor de la misma, Lucas Míguez. Ahí permanecerá provisionalmente hasta que una o más personas la requieran y demuestren documentalmente que son sus propietarios.



La escultura se colocó tras la muerte del expresidente de la Xunta de Galicia, ocurrida en enero de 2012. Por aquel entonces gobernaba en Cambados el Partido Popular, y su instalación se vio rodeada de una gran polémica.



Cinco años después, la izquierda tomó una decisión que muchos de sus votantes llevaban reclamando desde hace más de año y medio. Aunque no hubo consenso en el cuatripartito. El concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal, era contrario a esta decisión, y de hecho no estuvo en el acto de ayer. De hecho, aunque conocía las intenciones de sus compañeros de ejecutivo -la decisión se adoptó en una junta de gobierno, hace casi dos meses- asegura que no supo que se iba a consumar la medida hasta las 11 de la mañana, cuando el capataz de Obras le explicó que iba a mandar a un operario a Torrado para colaborar con la retirada de la pieza.



El acto fue seguido en directo por algunos vecinos, que celebraron con aplausos el momento en el que la pluma del camión izó la escultura y la levantó sobre el enrejado del jardín para, posteriormente, depositarla en la caja del vehículo y cubrirla con un plástico de color azul.



Caamaño y Aragunde



El concejal de Cultura, Víctor Caamaño dijo que se trataba "de una decisión política", y reconoció que se adoptó "con un consenso mayoritario", en alusión a la postura de Abal. "Ha tenido el mismo consenso político que la peatonalización de la plaza de Fefiñáns, con la diferencia de que en el caso de la plaza existe un acuerdo de gobierno que establece que durante este mandato no se va a cerrar".También reveló que ya se intentó hace un año quitar la pieza, pero que finalmente se pospuso la decisión debido a la situación política de aquel momento. Considera que "esta estatua nunca debió estar aquí", y apeló al pasado franquista de Fraga.



Criticó el proceso de encargo, adquisición y colocación de la imagen en 2012, "que se hizo con un montón de mentiras", y tampoco comparte la apreciación del PP de que Fraga haya sido una persona clave para el sector del vino. "Estuvo vinculado a la Festa do Albariño, sí, como mucha otra gente. Pero también con la politización y la manipulación partidista de la fiesta".



Por ello, hablando en clave de partido, apuntó que "el Bloque no siente que tenga que manifestar ningún agradecimiento hacia Fraga". Apuntó en su intervención que en el Ayuntamiento no existe ningún documento o expediente sobre la obra, a pesar de que estaba en un jardín público, y aseguró que mientras gobierne la izquierda en Cambados, "esa estatua no volverá a ningún espacio público".



El portavoz del PP, y alcalde de Cambados cuando se colocó la imagen, Luis Aragunde, señaló por su parte que "se equivocan" retirando la pieza. "Esa escultura era un agradecimiento al apoyo de Fraga al sector vitivinícola y a la Festa do Albariño". Añade que "se pueden compartir o no las ideas políticas de Fraga, pero de lo que no hay duda es del apoyo real de Fraga al sector del vino y a Cambados".



Sobre esto, Aragunde citó desde la creación del Parador de Turismo en la villa hasta el apoyo económico o político para la construcción de los paseos marítimos o la compra del pazo de Torrado. En clave política, argumentó que "la extrema izquierda de Cambados ha tomado esa decisión para contentar a sus bases", y que "demuestra que José Ramón Abal ha pasado de ser el hombre fuerte del cuatripartito a un pelele al que cada vez van a ningunear más y más".



José Ramón Abal, por su parte, restó importancia al hecho de que no ser invitado al acto. "No, no estoy molesto", dijo. Explicó que "no voy a entrar a valorar si la estatua está bien o mal, o si se hizo bien o mal cuando se colocó. Lo que sé es que he estado toda la mañana trabajando en asuntos que realmente le preocupan a los vecinos. Llevamos casi dos años aquí y he tenido la oportunidad de hablar con muchos vecinos. Y ni uno solo me ha pedido la retirada de la estatua de Fraga. Aunque mis socios de gobierno tengan otras prioridades".



Para la izquierda, sin embargo, ha sido "un gesto de lo más significativo", en palabras de Víctor Caamaño. "Nos parecía imprescindible dar este paso en el presente mandato", añadió. Asimismo, señaló que "hemos hecho el acto a la luz del día, con la presencia de periodistas y abierto a quien quisiese venir, no a las siete de la mañana sin avisar a nadie", en alusión a como se colocó la pieza, hace un lustro.



La alcaldesa, Fátima Abal, señaló por su parte que "Fraga fue ministro con Franco, y existe una Ley de Memoria Histórica que obliga a la retirada de los elementos franquistas de los espacios públicos. Y Fraga nunca repudió los asesinatos cometidos en esa etapa". Un argumento similar empleó el portavoz de Somos Cambados, Constantino Cordal. "En política, los símbolos son muy importantes. Había un clamor en la izquierda para quitar la escultura. Fraga fue un ministro franquista, y nunca condenó los asesinatos ni las torturas que se cometieron en la dictadura".