Lucio, el afamado restaurador madrileño, defiende la cocina tradicional en O Grove

El afamado cocinero de Avilés Lucio Blázquez, afincado en Madrid y máximo exponente de uno de los restaurantes más prestigiosos de España, Casa Lucio, recaló ayer en O Grove y rompió una lanza en defensa de la cocina tradicional. Es el ganador del "XV Premio Nacional de Gastronomía Tradicional Lola Torres", convocado por la Fundación Amigos de Galicia, en colaboración con el Concello de O Grove y Turismo de Galicia.



El fallo se dio a conocer en la pasada Festa do Marisco y el premio se le entrega hoy en Santiago, pero antes quiso saborear O Grove, donde "me están tratando muy bien", destacó.



Buen conocedor de estas tierras, el afamado chef destacó un producto tan característico como el centollo, definió el Premio Lola Torres como "una iniciativa fantástica" y destacó la cocina tradicional diciendo: "Desde que empecé hace setenta años me dediqué a ir al mercado a comprar lo mejor y a hacer siempre la cocina española, y gracias a Dios tenemos fama, nos va muy bien y nos quieren mucho la gente". A su juicio, "la hostelería española es una maravilla".