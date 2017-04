Caracol ''invade'' de reflexión a más de dos mil escolares

La compañía de Teatro Caracol estrenó ayer en el salón de actos del IES Francisco Asorey su obra "Invasores". Se trata de una representación guionizada por Olga Rodríguez y Elena Vieites en la que se realiza una reflexión sobre aspectos como los refugiados y la inmigración. Mario y Mariña son los protagonistas que deciden lanzarse al espacio en busca de una nueva oportunidad de vida en la que se representa por medio de la ficción muchas de las situaciones y dificultades a las que se enfrentan todos aquellos que tienen que abandonar su tierra en busca de nuevos caminos.

Abrir la puerta a la solidaridad a través del teatro. Así podría definirse el objetivo que se ha marcada la compañía Caracol en su último proyecto. Así, con la ficción como herramienta, la compañía dirigida por Olga González ha llevado a cabo la pieza "Invasores" que muestra en versión almibarada la crudeza de dramas como la inmigración o el de los refugiados.



Mario y Mariña son los protagonistas de la trama. Ellos deciden marcharse al espacio en busca de una nueva oportunidad de vida y sufren en sus carnes todas aquellas dificultades que a diario se encuentran los cientos de miles de refugiados en campos improvisados a las puertas de Europa.



Precisamente ayer se celebró el estreno en el salón de actos del IES Francisco Asorey. El grupo que tuvo el privilegio de asistir a ese primer pase fue el formado por los escolares del colegio de As Covas, en Dena. Pero tal es el empeño puesto por la reconocida compañía cambadesa que el ciclo de funciones no ha hecho más que empezar.



Durante los próximos diez días, la compañía Caracol no reparará en esfuerzos para subirse al escenario las veces que sean necesarias. Su calidad teatral y sus interpretaciones musicales se pondrán a disposición de los cerca de 2.400 escolares de toda la comarca que se desplazarán hasta el IES Francisco Asorey para reflexionar sobre la crudeza que azota a muchas personas en el mundo debido a las delicadas situaciones políticas, sociales y económicas en sus lugares de nacimiento.



Creada hace ya 24 años por padres de alumnos que quisieron darle una sorpresa a sus hijos, la compañía Caracol cuenta hora con un núcleo actoral formado por nueve personas dentro de un grupo de trabajo que alcanza la veintena y que desde el pasado mes de enero se han sumergido en los diferentes ensayos que conlleva la representación de una obra como "Invasores".



Como no podía ser menos, la obra también tendrá pases exclusivos para adultos. Éstos serán este domingo a las 18.00 y a las 20.00 horas para que nadie se quede sin la oportunidad de reflexionar.