Los vecinos de A Coca constituyen una plataforma contraria a la instalación del compostero urbano

Los vecinos del entorno del parque de A Coca, en Rodrigo de Mendoza y A Florida acumularon dudas y desconfianzas tras la reunión celebrada con el concejal de Medio Ambiente y la maestra compostera sobre el proyecto municipal de instalación de un compostero urbano en esta zona, por lo que han decidido constituirse en plataforma con el objetivo de defender sus intereses. Pretenden evitar que se emplace este sistema en una zona especialmente delicada, muy próxima a un manantial y en un parque natural.



El portavoz del colectivo, Oscar Rey, señaló que han decidido la contratación de un abogado que los representará ante la Administración y que enviará un escrito a Augas de Galicia advirtiendo del proyecto municipal que podría poner en peligro el cauce fluvial.



El caso es que en la reunión, en lugar de despejar dudas y tranquilizarse, los vecinos las acrecentaron. En primer lugar, porque ni el concejal de Medio Ambiente, Lino Mouriño, ni la maestra compostera, respondieron las razones por las que se había decidido colocar el compostero urbano en el parque de A Coca.



En cuanto a las dudas sobre posibles filtraciones del compostero, la técnica declaró que sí pueden producirse en el caso de que llueva mucho; algo que ocurre durante el invierno.



Los vecinos rechazan la ubicación del compostero, que no fue consultada por el gobierno municipal con los afectados, porque puede causar filtraciones a la fuente de A Coca, porque quedaría al sol todo el año y además atrae insectos. También expresan su malestar porque a la reunión de la tarde acudieron personas que no viven en la zona y se intentó hacer firmar a favor de la instalación a personas mayores.



Por su parte, el gobierno municipal puso de manifiesto que descarta por completo el emplazamiento previsto inicialmente en la entrada del parque de A Coca desde Rodrigo de Mendoza, y que buscará una alternativa que agrade a los vecinos y que sea compatible con las necesidades del proceso. El concejal Lino Mouriño apuntó que el compostaje bien realizado no genera ningún tipo de olor y puso como ejemplo el ubicado en el barrio de O Piñeiriño. Para poner en marcha el compostaje comunitario en el entorno de A Coca necesita la firma de 100 vecinos de Rodrigo de Mendoza y A Florida.



Críticas del PP



Por su parte el PP calificó de "cacicada antidemocrática de campeonato" la intención del gobierno local socialista de ubicar el compostero comunitario en A Coca sin consultar previamente con los vecinos. Por lo tanto pide la dimisión del concejal de Medio Ambiente, tras su reprobación por los habitantes de la zona.