Los Premios Martín Códax da Música ya tienen 57 finalistas para su cuarta edición

La cuarta edición de los Premiso Martín Códax da Música, que concede la bodega que les da nombre, ya tienen finalistas. Son 57 grupos, solistas y entidades cuyos nombres se dieron a conocer anoche, en el transcurso de la ya tradicional fiesta de los nominados.



A la espera de la decisión del jurado, que se conocerá en la gala prevista para el 3 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra, la celebración de anoche fue un primer reconocimiento para estos artistas, seleccionados por los socios de "Músicos ao Vivo" mediante votación on line entre un total de 449 proyectos



Fueron, más concretamente, 386 grupos, 17 salas, 24 festivales y 21 espacios de comunicación musical los presentados en esta edición.



¿Y quiénes son esos finalistas? Pues puede decirse que en el apartado de "Música" están nominados, dentro de la subcategoría pop/indie, Os Amigos dos Músicos, Berlai y Xoel López; en rock lo están Brais Morán, The Soul Jacket y Agoraphobia; en la de jazz y músicas improvisadas figuran Iago Fernández, Alberto Vilas 'Ubuntu' y Miguel Lamas Quartet; y en hip hop y músicas urbanas los finalistas son Maladrómeda, García Mc y Wöyza.



También está la modalidad de música clásica y contemporánea, con Alberto Vilas 'Universo Lem', Roberto Oliveira y Alejo Amoedo clasificados para la final; mientras que en representación del folk lo están Cuarteto Caramuxo, Vaamonde, Lamas e Romero y Os d'Abaixo.



La representación de la música tradicional gallega es para Tanxugueiras, Xosé Lois Romero e Aliboria y Davide Salvado; la de músicas del mundo para Uxía, Tangata y Talabarte; y la de música infantil corresponde a María Fumaça - Aire!, A Gramola Gominola y Pesdelán.



Hay que añadir la música electrónica, con Malvares de Moscoso e J.CNNR, 2Pas0s y Pálida, en la final; como lo están en la modaliad de metal Aphonnic, Tälesien y Raiba.



La nominación en reggae, SKA y mestizaje fue para Dakidarria, O Sonoro Maxín y Bush Doctors; las orquestas o grupos de verbena elegidos son Los Satélites, Poceiro Big Band y Áureas en Voga; los cantantes de blues, funk y soul escogidos son Carmen Rey, VooDoo y The Lakazans; y en la modalidad de canción de autor se designó a Sonia Lebedynski, Tatán Chapeu y Xoán Curiel-Ecuacións.



Los coros y grupos vocales nominados con Encaixe, Sisters in the House y Ejazz.



Los "Premios Martín Códax da Música" incluyen los "Premios Organistrum" a los mejores festivales, salas y espacios de comunicación musical. En el primer caso se clasifican Nigranjazz, Festival de Pardiñas y Surfing the Lérez, mientras que las salas propuestas son A Pousada das Ánimas, Sala Mardi Gras y Garufa Club. En cuanto a los espacios de comunicación musical, se trata de ZigZag-TVG, Gzmúsica y Onda Vital-Radio Galega.



En la bodega cambadesa impulsora de estos premios explican que "ahora será un jurado, integrado por músicos y profesionales del sector, el que decidirá cuáles son los proyectos premiados en cada categoría". Se habilita igualmente el sistema de votación on line en la web www.premiosmartincodaxdamusica.com.