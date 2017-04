La positiva respuesta social y empresarial avala la peatonalización de la "Castelao"

Esta vez sí. Después de numerosas propuestas, intentos fallidos y promesas vacías durante las dos últimas décadas, la peatonalización de la céntrica calle Castelao de O Grove parece encarrilada, y no será la única en el presente mandato.



La popularmente conocida como "A Catorse" va a beneficiarse de una profunda transformación con la que se intenta revitalizarla como zona comercial y mejorar la calidad de vida de los residentes.



Así lo expone el alcalde, el socialista José Antonio Cacabelos Rico, y así lo planteó a los vecinos y comerciantes que acudieron a su llamada y que en la noche del miércoles escucharon sus explicaciones sobre el proyecto planteado.



Cacabelos quería informarlos en persona y saber qué piensan sobre esta idea. Y le salió bien, porque pudo palpar un apoyo considerable, casi abrumador. Pero eso sí, con una condición: que se busquen zonas alternativas para estacionar los vehículos.



A grandes rasgos puede decirse que todos ven con buenos ojos esa inversión de 400.000 euros que va a peatonalizar el céntrico vial entre los cruces con Luis Casais y Luis A. Mestre. La idea es habilitar una calle de un solo nivel, "al estilo Pontevedra", y por tanto de máxima accesibilidad, provista de mobiliario urbano moderno y funcional, como ya se explicaba ayer en FARO.



Además van a plantarse cerezos y se repondrán las canalizaciones de saneamiento, abastecimiento y recogida de pluviales, con lo que esto supone de mejoría para los residentes en el entorno.



Consultados después de conocer el proyecto, que empezará a ejecutarse tras la Festa do Marisco, casi todos los comerciantes destacan sus bondades y creen que " A Catorse puede transformarse para mejor".



Manuel Rivas, propietario de "A Óptica de Ana", señala que "hay que estudiar la propuesta, pero la peatonalización no es mala idea y todos coincidimos en que es necesario el cambio de la calle".



Este empresario sabe que "es evidente que hace falta aparcamiento y hay que conseguirlo como sea", a lo que añade que "todos los que vivimos aquí sabemos que el aparcamiento actual en Castelao tampoco funciona porque hay muy poca rotación de vehículos y en realidad se limita a dar servicio a los que viven en esta calle y a los trabajadores".



Por eso concluye que "lo que queremos y necesitamos es una calle comercial de verdad, y el proyecto no nos desagrada en absoluto".



Ismael Pardo, desde Óptica Val, dice desconocer el proyecto, "pero es necesario mejorar la calle urgentemente, y peatonalizarla ayudaría mucho; en la actualidad está muy descuidada, es un atasco permanente y los que aparcan aquí somos los propios comerciantes y trabajadores".



Lo que quiere decir es que "no es una calle para gente que venga a comprar, sino de salida del pueblo, por eso creemos que al hacerla peatonal puede animarse la gente y parar más en nuestros comercios".



Julián Güimil, propietario de Modas Julián, no asistió a la reunión con el alcalde y no conocía el proyecto en el momento de ser preguntado, pero explica que "la peatonalización puede ser buena si se habilitan aparcamientos cerca".



A su juicio, "el 75% de las calles peatonales están funcionando, pero insisto en que el problema es la carencia de aparcamiento, aunque también es cierto que en Pontevedra y otros lados la gente tiene que aparcar lejos de la zona comercial".



Este empresario grovense es partidario "de cortar la calle durante un mes para hacer una prueba, sin aparcamientos ni nada, y a ver qué pasa".



Tanto los vecinos como los empresarios y el propio gobierno local coinciden en que la carencia de aparcamiento en O Grove es un problema, y además saben que la peatonalización de la Castelao "se cargará" un buen número de plazas. Pero en la reunión celebrada en la noche del miércoles el alcalde ya dejó claro que su equipo trabaja en la búsqueda de soluciones.



"El alcalde nos dice que están estudiando alternativas, por ejemplo para adquirir algunas huertas situadas en las proximidades e incluso a la altura de la biblioteca, por lo que si se consigue y se garantizan esos aparcamientos no cabe duda de que la peatonalización de la Castelao será mucho más positiva para todos", explica Manuel Rivas, dueño de A Óptica de Ana.



Lo mismo opina José Besada Garrido, presidente de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes). Afirma que el gobierno no habló aún del proyecto con esta entidad, "y no queremos convertir esto en un frente de polémica, ni mucho menos". Por eso no duda en anticipar que, "como dijimos siempre, estamos a favor de la peatonalización, aunque antes deben habilitarse aparcamientos alternativos".



"Estamos a la espera de que nos llamen para plantear al gobierno esta postura -abunda el presidente de la patronal meca-, pero siempre dejamos claro que apostamos por las peatonalizaciones como elemento para incentivar el comercio, aunque repito que con zonas de aparcamiento y una correcta ordenación del tráfico".