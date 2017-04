Cambados y Patrimonio pactan un "plan B" para desbloquear cuatro obras en el casco viejo

El Ayuntamiento de Cambados y el servicio de Patrimonio de la Xunta de Galicia en Pontevedra acercaron ayer posturas para desbloquear cuatro proyectos que el cuatripartito quiere llevar a cabo en el conjunto histórico, y que están paralizados desde hace más de un año.



El concejal de Obras, José Ramón Abal, y varios técnicos y funcionarios municipales se reunieron ayer por la mañana en Pontevedra con los responsables de Patrimonio en la provincia, y se acordó que el Ayuntamiento pedirá a la Diputación que sean sus técnicos los que informen los proyectos que quiere ejecutar el Concello. La administración municipal tiene que recurrir a la provincial para desbloquear estas obras, pues los responsables de Patrimonio en Pontevedra consideran que el técnico municipal no tiene la titulación ni las competencias suficientes para informar actuaciones de ese calibre.



Las obras que están paralizadas son el soterrado del cableado eléctrico de la Rúa Real -en el entorno de la plaza de Fefiñáns-; el adoquinado de la calle Vimbio, cuyo pavimento actual es de cemento y está muy deteriorado; la instalación de contenedores subterráneos en Curros Enríquez; y la puesta en marcha de un kiosco en el parque de Torrado. El Concello cuenta con financiación de la Diputación para llevar a cabo estos trabajos desde hace más de un año, pero no puede ejecutarlos porque Patrimonio no les da permiso, alegando que el técnico municipal de Patrimonio no tiene la titulación adecuada para informarlos.



Así las cosas, lo que se acordó en la reunión de ayer es que el Ayuntamiento recurrirá a los técnicos de la Diputación, y que si estos tampoco pueden hacer ese trabajo, se pedirá a Patrimonio la exención del informe arqueológico, de modo que serían los propios funcionarios de la Xunta quienes informasen de las actuaciones a realizar en el casco viejo.



José Ramón Abal señaló al término de la reunión que "nosotros consideramos que de este modo se desbloquean estos proyectos, que son muy demandados por los vecinos y que mejorarán mucho la estética en el conjunto histórico". Según sus previsiones, "en dos o tres meses" se podrían contratar las actuaciones, con lo que el Concello podría conservar la financiación ya comprometida por la Diputación.



Se da la circunstancia de que en un encuentro anterior con los responsables de la Dirección Xeral de Patrimonio en Santiago, estos sí aseguraron que el técnico de Cambados era perfectamente competente para elaborar los informes necesarios. "Pero la profesión del técnico de Patrimonio no está completamente regulada, y debido a eso hay lagunas legales en determinados aspectos, de ahí que el criterio de los responsables del servicio en Pontevedra fuese diferente al de los de Santiago", explica Abal.



El edil anunció este principio de acuerdo tras apuntar que este año se ejecutará una remodelación del perímetro de la iglesia parroquial. Esta obra no necesita permiso de la Xunta, pero sí la autorización de la comisión municipal de Patrimonio, que se reúne el 20 de abril.