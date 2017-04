El BNG comarcal da autonomía a sus militantes de A Illa para decidir el sustituto de Carlos Chaves

El Bloque Nacionalista Galego ya ha puesto a funcionar la maquinaria en A Illa de Arousa para encontrar un sustituto para Carlos Chaves Otero, el único edil nacionalista en el municipio que decidió dejar su cargo por cuestiones de índole personal. Representantes de la asamblea comarcal, entre los que se encuentra el secretario de la formación en Arousa, Manuel Domínguez, se reunieron con los integrantes de la candidatura en las pasada selecciones para perfilar el nombre del sustituto.



En principio, todo apunta a que será su número 2, Antonio Millán, aunque "dependerá de la disponibilidad que pueda tener", explicaba ayer Domínguez, antes de asegurar que "cualquiera de los integrantes de la lista está más que capacitado para recoger el testigo de Chaves al frente de la formación en A Illa". En caso de que, finalmente, decida no dar el paso, los nombres que le siguen en la lista son los de las jóvenes Laura Santiago y Laura Castro Rial, número 3 y 4, respectivamente, de la candidatura nacionalista en los comicios de 2015. Para que una de las dos accediese a la corporación, tendrían que renunciar los anteriores.



En principio, el comité local del BNG tendrá plena autonomía para decidir quien será la persona que pase a encabezar el proyecto, "y no hemos marcado plazos, pero nos gustaría a todos que estuviese listo para la próxima sesión plenaria", que será a principios del mes de mayo.



El BNG comarcal, que se encuentra también en pleno proceso de renovación con la celebración de su asamblea en las próximas semanas, espera que no se encuentren problemas de ningún tipo para la elección de una persona que continúe con "el buen trabajo que ha venido desarrollando Carlos Chaves durante estos doce años en A Illa".



Chaves accedió al cargo de edil en el Concello de A Illa en julio de 2005, al sustituir a Andrés González Pena, un histórico del nacionalismo en el municipio, como el único edil nacionalista de la corporación, convirtiéndose en el cartel electoral en los comicios de 2007, 2011 y 2015, donde consiguió mantener la representatividad nacionalista. Durante estos doce años se destacó por ser muy crítico con el grupo de gobierno, en especial, durante su primera etapa, al acusar al gabinete que dirigía Manuel Vázquez de falta de diálogo con la oposición.



Eso cambió en 2011, cuando el PSOE se vio en la obligación de contar con el respaldo nacionalista para acceder al gobierno municipal, al haber perdido la mayoría absoluta y haber sido superado en votos por el PP. A partir de ahí, los acuerdos fueron casi una constante y se estableció un diálogo fluido y fructífero entre ambas formaciones que todavía se mantenía con el actual regidor, Carlos Iglesias.