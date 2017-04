Vilanova pedirá a la Diputación que continúe la senda por el río Umia

El Concello de Vilanova tiene previsto reclamar a la Diputación de Pontevedra la continuidad de la Ruta da Pedra e da Auga por los márgenes del río Umia que atraviesan su término municipal. De hecho, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, asegura que existe un acuerdo de 2013, de la junta de gobierno provincial para dar continuidad a ese proyecto hasta el entorno natural de As Aceñas, lugar en el que se frenó, en 2006, el vertido contaminante de Brenntag.



El regidor vilanovés todavía va más allá, ya que asegura que a principios de 2015 "se estaban gestionando los terrenos para darle continuidad a la senda desde Pontearnelas hasta As Aceñas, pero a día de hoy, desconocemos lo que ocurrió con ese proyecto que vemos interesante para llevar a cabo". Desde esa fecha, asegura Durán, "no se ha hablado con los vecinos ni tenemos constancia de que se haya desarrollado algún trámite para dar continuidad a la iniciativa, que serviría para promocionar turísticamente la zona más interior y rural de Vilanova".



Durán también recuerda que en 2015, la ejecución no llegó a ponerse en marcha porque "había un problema vecinal sobre la titularidad de los terrenos que ya se encuentra solucionado, pero no hemos conseguido que nadie nos dé información sobre la senda, por eso creemos que es hora de que la Diputación explique porque no se ha ejecutado un acuerdo aprobado en su junta de gobierno". El regidor espera que pueda recuperarse el proyecto, ya que serviría para poner en valor todo un tramo de río que se encontraba sumamente degradado pero que todavía conserva un importante atractivo paisajístico, como es el caso de los lugares de Pago Negro y As Aceñas.



Sacar adelante una senda por los márgenes del río Umia no solo interesa al grupo de gobierno de Vilanova, sino también a otras formaciones, como el PSOE, que llegó a presentar una moción sobre este proyecto en el último pleno ordinario del municipio. Los socialistas, además de plantear la necesidad de impulsar esa senda, también consideran que se deberían realizar actuaciones en el entorno del paraje conocido como Pago Negro, como son la recuperación de un antiguo puente de madera que se encontraba en ese lugar y que acabó desapareciendo. Los socialistas consideran fundamental la creación de esta senda para dinamizar turísticamente el interior de Vilanova, que cuenta con muchos menos visitantes que la costa, y que la senda podría generar una importante actividad económica relacionada con el turismo de naturaleza.



La propuesta también es respaldada por BNG y Gañemos, que consideran que esa actuación debe cumplir una serie de requisitos indispensables para evitar dañar los márgenes del río y mantener su riqueza paisajística. Esos requisitos pasan por construir una senda y no un paseo, con la que se pueda garantizar la pervivencia del bosque de ribera, muy importante para frenar inundaciones o problemas en el río. Además, consideran importante recuperar la vegetación propia del río y mantener un estricto control de la calidad de las aguas de baño, en especial en una playa fluvial como la de Pago Negro, donde llegó a bañarse el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy Brey.