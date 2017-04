La Ruta Padre Sarmiento se dará a conocer en un simposio en Italia

La Ruta Padre Sarmiento se ha convertido en una de las grandes apuestas de la Mancomunidade de Municipios de O Salnés para promocionar el turismo de naturaleza, pero su interés va mucho más allá, ya que se trata de uno de los caminos de Santiago que se encuentra perfectamente documentado gracias al interés del propio religioso.



Todos esos datos de su viaje se darán a conocer entre el 7 y el 9 de septiembre en Nápoles, en el seno de un congreso que tiene como epígrafe "La città, il viaggio, il turismo. Percezione, produzione e trasformazione" de la mano de la historiadora Alicia Padín. La cita se convierte en un espacio para promocionar la última de las rutas creadas por la Mancomunidade para engancharse al tirón de Santiago de Compostela.



La historiadora vilanovesa considera que la ruta Padre Sarmiento tiene un componente "distinto al de otras, ya que se encuentra perfectamente documentada por el religioso, que no se descuida a la hora de dar detalles y de describir todo aquello que le llama la atención".



Su objetivo era peregrinar a Santiago de Compostela y eligió una ruta por la comarca de O Salnés, ya que "en aquella época no existía un camino prederteminado, ya que los recorridos actuales se establecieron a mediados del siglo pasado, cuando llegó el boom del Xacobeo".



El viaje del padre Sarmiento por O Salnés arranca en Sanxenxo, donde comienza a describir las zonas por las que va pasando, centrándose en cuestiones como la naturaleza, los acantilados o la capilla de A Lanzada, "de la que queda impresionado". Del municipio de O Grove, Sarmiento hace referencia a Adro Vello y a la leyenda do Meco, una historia que "pone un poco en entredicho, al existir leyendas similares en muchos puntos, pero la recoge y arranca una hoja de la higuera de la que se cuenta que fue colgado el Meco". La villa de Cambados es descrita como tres pequeños pueblos (San Tomé, Fefiñáns y el propio Cambados) ya que en el siglo XVIII todavía no se habían unido en el entramado urbano que hoy existe. El periplo de Sarmiento continúa por Vilanova y A Illa, a la que hace referencia contando que, 50 años antes de su paso por "estas tierras existía una torre de defensa". Sarmiento abandona la comarca por Catoira, donde describe a la perfección las Torres do Oeste.



"Se trata de un libro muy descriptivo de su viaje, de su particular peregrinación a Santiago de Compostela", explica Padín, cuyo trabajo fue elegido por profesores de la Universidad de Santiago de Compostela para darlo a conocer en Italia.