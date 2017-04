El proyecto de "humanización" de la Castelao confirma la transformación radical anunciada

El alcalde socialista de O Grove, José Cacabelos, anunciaba el lunes a través de FARO una transformación "radical" de la calle Castelao. Anoche se reunió con vecinos y comerciantes para presentarles este proyecto de "humanización", embellecimiento y peatonalización, de tal modo que quedó probado que al regidor no le faltaba razón.



Y es que se trata, quizás, del plan de choque más ambicioso y espectacular que se presentara jamás en O Grove para remodelar una sola calle. En caso de ejecutarse -empezarían las obras después de la Festa do Marisco- la principal arteria viaria de la villa pasaría a disponer de condiciones de accesibilidad privilegiadas que, considera el gobierno socialista, revitalizarán el comercio y la hostelería en la zona, además de mejorar la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos.



Y es que se está hablando de un desembolso de 400.000 euros -presupuesto base de licitación- para conseguir una calle peatonal de un solo nivel, con un carril de acceso central para vehículos de servicio y usuarios y pensada, sobre todo, para los caminantes.



Además de reformarse totalmente la calle se renovarán las canalizaciones subterráneas de saneamiento y abastecimiento, al igual que se colocará mobiliario urbano, se plantarán árboles (cerezos) y, en definitiva, se acometerán actuaciones capaces de situar la popular calle "A Catorse" en una avenida propia de una gran y moderna ciudad.



Carril central



Esta "humanización", proyectada para el tramo de la calle Castelao que va desde su intersección con Luis A. Mestre (Cruce do Guardia) hasta la intersección con Luis Casais y Pombal, "distribuye los espacios de una manera más equilibrada y favorable al viandante, creando una plataforma única con prioridad peatonal" que se define como zona de convivencia.



En ella, como ayer explicó el alcalde Cacabelos, "se dispone un carril central para la circulación ocasional de vehículos, así como espacios limitados para la carga y descarga".



En el proyecto presentado a los vecinos se hace constar que "esta nueva filosofía de calle "humanizada", pensada para las personas, da respuesta a una accesibilidad peatonal sin barreras arquitectónicas, lo que la convierte en uno de los polos de atracción comercial y de tránsito peatonal del núcleo".



Además, teniendo en cuenta que "se reducen los espacios para circulación de vehículos y se reponen todos los pavimentos, se proyecta la colocación de nuevo mobiliario urbano" junto a una actuación importante en jardinería "para favorecer la humanización". De ahí la elección de bancos de granito, papeleras y jardineras con árboles.



Al igual que está previsto actuar con base en criterios de eficiencia energética, estableciéndose medidas como la colocación de nuevas farolas, dotadas de luminarias tipo LED.



Como obras complementarias se proyecta la renovación de los servicios que se encuentran en un peor estado, como los de drenaje de pluviales, saneamiento o abastecimiento de aguas.



Reordenación viaria



Ni que decir tiene que va a procederse a la demolición superficial de los firmes y pavimentos actuales de la calle "A Catorse", para así "reordenar los espacios creando una plataforma única con prioridad peatonal".



De igual manera, el proyecto presentado por Cacabelos apunta que para la ejecución de las obras "se proyecta la retirada de las señales verticales y el fresado o demolición de pavimentos, por lo que toda la señalización vertical y horizontal será renovada".