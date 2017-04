Las normas urbanísticas cambadesas se flexibilizan al adaptarse a la Lei do Solo

La modificación de las Normas Subsidiarias de Cambados entró ayer en vigor con la publicación del acuerdo plenario en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El edil de Obras, José Ramón Abal, plantea que con el cambio se flexibilizan las normas urbanísticas, pues se adaptan a la Lei do Solo gallega del año pasado.



Así, por ejemplo, las casas anteriores a 1975 podrán ampliarse hasta en un 50 por ciento de su volumen actual, se iguala el retranqueo de los muros a cuatro metros desde el eje de la carretera, y las edificaciones fuera de ordenación se regirán por la propia Lei do Solo.



En otro orden de asuntos, ayer se reunió la mesa de contratación de la obra de pavimentación de las pistas entre Lourido y Sartaxes, en la parroquia de Castrelo. Se presentaron siete empresas, y la que ofreció el presupuesto más bajo fue Nexia Infraestructuras. El portavoz municipal, Xurxo Charlín, apunta que la propuesta de esta mercantil asciende a 16.450 euros, lo que supone un ahorro de más de 6.600 con respecto al presupuesto de licitación inicial.



En lo que se refiere a obras que ya están en marcha, José Ramón Abal indica que se están limpiando y acondicionando todos los lavaderos públicos, y que se ha asfaltado un camino de unos 200 metros de Couto de Abaixo (Castrelo) que da acceso a varias parcelas de la zona. Esta actuación se hizo con la maquinaria de la Mancomunidade do Salnés.