La matrícula de Infantil se desploma en los centros de Vilagarcía por la crisis de natalidad

El progresivo descenso de la natalidad en O Salnés también tiene reflejo en los centros educativos. Recién terminado el plazo de matrícula para el próximo curso escolar, varios colegios han notado una fuerte caída en las solicitudes para niños de tres años, lo que en algunos casos hace peligrar el mantenimiento de aulas.



La situación es especialmente acusada en O Piñeiriño, donde han recibido solo 13 peticiones de matrícula para tres años. El curso actual tienen 30 alumnos, y dado que la Consellería de Educación suele utilizar como umbral para decidir el número de líneas (clases) que en ninguna haya más de 25 niños, es prácticamente seguro que el curso próximo O Piñeiriño perderá una. Se da la circunstancia de que O Piñeiriño ya perdió una unidad hace dos años por la misma razón, la pérdida de escolares derivada de la caída de la natalidad.



El descenso de matrículas incluso ha estado a punto de causar un disgusto en A Lomba, que es uno de los principales colegios de la ciudad en cuanto a número de escolares. La dirección del centro aseguró ayer que cuentan con "25 o 26" matrículas ya hechas. Esto significa que este colegio está en el límite para perder una de sus aulas, con la consiguiente reducción de al menos un docente y la complejidad administrativa que les supondría en un futuro recuperar de nuevo esa línea.



Generalmente, en A Lomba cerraban el plazo de matrícula en primavera con no menos de 40 solicitudes. En cualquier caso, en este colegio confían en no tener problemas con la segunda unidad de clase, puesto que el hecho de ofrecer comedor motiva que aún les lleguen algunos escolares más de aquí a septiembre.



También han perdido alumnos en el Vagalume, un centro donde solo se imparte Infantil (de tres a cinco años). Este colegio cuenta con 66 plazas, de las cuales han cubierto para septiembre que viene 43, cinco menos que el curso pasado. Esto les abocará probablemente a disponer de dos líneas (aulas), aunque el colegio intentará contar con una tercera.



Sus argumentos son que con los niños de solo tres años no debería situarse el umbral en los 25 escolares, sino bajarlo a 20. Y, por otra parte, que al contar con dos clases con más de 20 niños en cada una, estos recibirán una educación menos personalizada que otros colegios, donde tendrán clases con poco más de una docena.



El descenso de los nacimientos que se nota desde que empezó la crisis económica también se refleja en colegios que tradicionalmente tenían que baremar porque recibían más peticiones de matrícula que plazas disponibles. Así sucede por ejemplo en A Escardia y en el Sagrada Familia.



En este último, el curso venidero dispondrán de dos clases con una veintena de alumnos en cada una. No quedará fuera ninguna familia, cuando no hace mucho era habitual que una quincena de solicitantes quedasen sin plaza y tuviesen que reubicarse en otros colegios. En cualquier caso, tienen menos niños que hace un año, "cuando ya se había notado un ligero descenso de matrículas", plantean desde la dirección.



Algo similar ocurre en A Escardia. Padres de alumnos que ya están a mitad del ciclo de Primaria aseguran que todos los años fue necesario realizar una criba de solicitudes, derivando a niños a otros colegios, pues superaban con amplitud las 20 propuestas. Para el próximo, sin embargo, no será necesaria esa valoración, pues únicamente hay 17 reservas.



Donde sí crece



No obstante, la situación no es homogénea, y hay centros donde han aumentado la matrícula. El caso más claro es el de Rubiáns, que a partir de septiembre contará con 17 niños de tres años, cuando este curso solo tiene cinco.



También hay centros donde pasan de los 25 alumnos, con lo que tendrán que baremar y no podrán atender todas las solicitudes. Están en esta situación el colegio San Francisco y Carril. El Anexo A Lomba logró completar sus 20 plazas, y en Vilaxoán tienen 21 niños.



En donde tampoco habrá problemas es en las escuelas unitarias. El mínimo para mantenerlas abiertas es de seis niños de entre tres y cinco años, y Solobeira cuenta justo con esa cifra. Guillán tiene 20, Aralde, 12, y Bamio, 10.



Sea como fuere, la situación demográfica va camino de empeorar en los próximos años. En 2016 solo se inscribieron en el Registro Civil de Vilagarcía 203 bebés, un 38 por ciento menos que el año anterior. No hubo tan poco nacimientos en Vilagarcía desde 1975.