Luz verde al documento económico de Vilagarcía

Los presupuestos de Vilagarcía para el ejercicio 2017 no han recibido ninguna alegación durante el período de exposición al público, el cual finalizó el pasado 31 de marzo. A diferencia del anterior mandato, e incluso, de años anteriores, el documento económico es de los primeros que se van a poner en marcha sin contar con objeciones por parte de los grupos políticos de la oposición.



Al no haber alegaciones, el documento económico queda aprobado definitivamente de forma automática y ya no será preciso que regresen al pleno, por lo que entrarán en vigor tan pronto como salga su publicación en los boletines oficiales a los que se remitió el anuncio. La ausencia de alegaciones demuestra que "el documento ha sido negociado de manera adecuada con todos los grupos".