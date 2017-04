Encauzan la ruta de senderismo entre Antas do Ulla y Vilagarcía, paralela al río

Los veinte Concellos bañados por el Ulla sentaron ayer las bases para trabajar en el diseño de la gran ruta de senderismo que ya habían anunciado el año pasado, un itinerario por la orilla del río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Alcaldes y representantes de los ayuntamientos de Palas de Rei, Monterroso, Antas de Ulla, Agolada, Santiso, Arzúa, Vila de Cruces, Touro, Silleda, Boqueixón, Vedra, A Estrada, Teo, Padrón, Pontecesures, Valga, Dodro, Catoira, Rianxo y Vilagarcía de Arousa se reunieron en el Centro de Interpretación do Río Ulla, en Touro, y acordaron fijar una ruta turística que sirva como buque insignia de promoción de una zona que perteneciente a las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra.



A la hora de diseñar la gran ruta fluvial de senderismo, los concellos se comprometen a definir un recorrido lo más próximo posible al río, pues la definición del sendero -aprovechando los ya existentes u otros nuevos- es el paso fundamental para promocionar la zona. La intención es que se convierta en un reclamo turístico, como es ahora la Ribeira Sacra, por ejemplo. Aunque no se fijaron plazos, la intención es que la gran ruta esté marcada este año. Los representantes de los concellos entienden que el trazado serviría de "eje vertebrador" turístico para la promoción de los recursos naturales y patrimoniales del Ulla.



Además, solicitarán ayuda a la Xunta para agilizar los permisos de marcación de los itinerarios, siempre bajo la premisa de respetar el medio natural, uno de los principales reclamos de Goza do Ulla. Uno de los objetivos es incluir la ruta en el programa Caminos Naturales, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que cuenta con 9.460 kilómetros de trazado.



También programaron la séptima edición de Goza do Ulla, que por primera vez será continuo por todo el cauce fluvial, desde Antas hasta Vilagarcía. El programa será presentado oficialmente en mayo.