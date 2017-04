De cuando cultivar la tierra es cosa de niños

Cuando se habla de recuperar viejas tradiciones y de mostrarlas a los niños, sobre todo para que aprendan a valorar cómo vivían sus abuelos, hay que pensar en el Concello de Valga. El sábado se celebra la fiesta de la matanza, con la que se representa el proceso tradicional mediante el que se despiezaba al cerdo en el rural. Pero ayer se vivió otro de esos eventos de marcado tinte histórico, como fue la representación de la siembra del trigo; esa fiesta en la cual los más veteranos del Concello muestran a los más jóvenes cómo se preparaba el terreno y se sembraba el cereal.

Los niños de Valga asistieron ayer a una de esas lecciones de vida que no olvidarán fácilmente y que les permiten entender un poco mejor cómo vivían sus antepasados.



Por su parte, lo que experimentaron los vecinos de más edad fue una jornada de trabajo y enseñanza que tampoco olvidarán, ya que les permitió transmitir sus conocimientos recordando tiempos de juventud en los que prácticamente vivían por y para la huerta.



Lo que sucedió ayer fue que unos y otros se reunieron en una finca del lugar de Ferreirós -y ya van nueve ediciones- para asistir al "Encontro Interxeneracional da Sementeira do Trigo".



¿Y qué es esto? Pues un programa en el que los vecinos de más edad y los más jóvenes conviven en torno a una actividad en concreto, esta vez la siembra del trigo, pero más adelante la fiesta de la recolección y "malla" de ese cereal.



Los mayores explicaron cómo se prepara el terreno, cómo se utilizan los aperos de labranza, cómo se extienden las semillas o cómo se cubren para que crezcan fuertes y los pájaros no las desentierren.



Ellos, los alumnos de los colegios Xesús Ferro Couselo y Baño, aprendieron cómo se cultiva la huerta o, en el caso de aquellos que ya lo sabían con anterioridad, volvieron a disfrutar del contacto con la tierra, de la convivencia, las canciones populares y, como no, de los productos típicos, ya que también hubo tiempo para saborear buenas viandas.



De este modo, en colaboración con los dos colegios citados y las asociaciones A Eira, Asdivalu, Axentiva y Mulleres Rurais Albor, el Concello de Valga dio un paso más en su estrategia para recuperar tradiciones y mantener vivo el patrimonio cultural.



Como lo hará el sábado, en este caso colaborando con la Asociación Cultural e Veciñal Amigos do Belén, en la quinta "Festa da Matanza Tradicional".



Comenzará a las 11.00 horas con la matanza propiamente dicha y todo el proceso que encierra, desde quemar al cerco para eliminar los pelos y todo tipo de suciedad, hasta lavarlo a conciencia, recoger la sangre para hacer filloas, abrirlo, despiezarlo y manipular cuidadosamente las tripas para elaborar los chorizos y morcillas.



Todo ello en el patio del colegio Xesús Ferro Couselo, donde habrá baile con Musical Nueva Era y se organizará una comida con productos típicos de la matanza. Por cierto, que hoy se cierra el plazo de inscripción, que cuesta 9 euros.