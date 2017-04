Critican el sobrecoste de externalizar el servicio de ayuda en el hogar

La formación Meaño Independente critica que la decisión del gobierno local de poner en marcha el servicio de fin de semana de "axuda no fogar", recurriendo para ello a manos de una empresa privada, supone "un sobrecoste a las arcas municipales y empeora además las condiciones salariales de las cuidadoras que realizan este trabajo". "Tenemos constancia -afirma el portavoz de la agrupación independiente José Manuel Aspérez-, que la empresa que ganó el concurso está ofreciendo ahora ese trabajo de fin de semana a algunas de las mismas cuidadoras que, a tiempo parcial, trabajan durante la semana en el servicio para el concello, con el objeto de ahorrar costes por desplazamiento de otras cuidadoras si vienen de fuera". Y, según refiere Aspérez Montes, "la empresa les oferta a esas mismas cuidadoras el pago de 5,50 euros la hora, cuando por la semana el concello abona la hora 6,50, cuando, sobre el papel, la hora en fin de semana debería ser más cara que entre semana".



José Manuel Aspérez denuncia el además el sobrecoste que ello supone a las arcas municipales: "la empresa adjudicataria -explica- se hizo con el concurso ofertando un precio de 11,20 euros más IVA la hora, lo cual rebajaba en 30 céntimos el presupuesto técnico que era de 11,50, y oferta ahora a las trabajadoras 5,50 euros netos. Si el concello hubiera asumido el servicio, incrementando la carga horaria de trabajadoras que no están a jornada completa, pagándoles a esas 6,50 euros, con seguridad social y demás, la hora de trabajo se colocaría en 9 euros". "Así pues -concluye Aspérez Montes- el concello está pagando un sobrecoste de 1,50 la hora, mientras que las trabajadoras la cobran 1 euro más barata. No entendemos pues las razones de esta privatización: si el concello hubiera gestionado el servicio de fin de semana ahorraría dinero y las cuidadoras estarían mejor pagadas". Finalmente Meaño Independente incide en el trastorno que supone para personas dependientes, "algunas de ellas con enfermedades como el alhzeimer, el hecho de que le cambien en cuidadora durante el fin de semana, porque estas personas necesitan unas rutinas y lo mejor para ellas es que sea una persona habitual".