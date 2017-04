La cofradía de Cambados readmitirá por segunda vez a los tres lonjeros despedidos

La cofradía de Cambados tendrá que readmitir de nuevo a los tres trabajadores de la lonja despedidos en septiembre de 2015. El Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra notificó ayer su sentencia, en la que declara improcedente el despido de los tres trabajadores, al considerar que no existen pruebas suficientes de que sustrajesen el marisco de la lonja para venderlo por su cuenta.



Los hechos se remontan a octubre de 2015, cuando la cofradía despidió a los tres lonjeros. Estos acudieron a la justicia, y en marzo de 2016 el Juzgado de lo Social 3 les dio la razón. Eso obligó al pósito cambadés a reincorporarlos a sus puestos, pero volvió a despedirlos pocos meses después. Esto se debió a que la cofradía recurrió la sentencia de Pontevedra ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y ahí los magistrados declararon nula la resolución de Pontevedra y ordenaron la repetición del juicio.



Eso sucedió en enero pasado, y la nueva vista tuvo lugar hace apenas dos semanas. Pero poco cambia en la nueva sentencia con respecto a la del año pasado.



La principal diferencia es que entonces los ceses fueron declarados nulos, y ahora los declaró improcedentes. En cualquier caso, el fallo judicial es contrario a los intereses de la cofradía.



El abogado Alberto Muñoz, que es quien asesoró en este caso a la cofradía, manifiesta que los trabajadores serán readmitidos, pero que todavía no se le pagarán los salarios pendientes, dado que el pósito recurrirá una vez más ante el TSXG. Tampoco se abonará indemnización alguna por despido. "Es una sentencia inaudita", plantea. "El juzgador mantiene el criterio de que aunque (los despedidos) hayan cometido prácticas prohibidas por el cabildo, los despidos deben calificarse como improcedentes porque entiende que existen dudas de que hubiesen sustraído el marisco, y que en todo caso el despido es desproporcionado". Tampoco en esta ocasión llegaron a visionarse las imágenes de las videocámaras, como solicitaba la cofradía.



Entre tanto, el mismo juez de lo Social 3 de Pontevedra notificó ayer otra decisión concerniente a la cofradía, como fue el despido de un vigilante que se negaba a realizar los servicios de noche a bordo de una embarcación alegando que el pósito no le había despachado correctamente para esas embarcaciones y que tampoco le había proporcionado la indumentaria adecuada para realizar los servicios nocturnos en el mar.