El Cabanillas todavía suspira por el ciclo superior de Vitivinicultura

Cambados es este 2017 Ciudad Europea del Vino, y en el pleno municipal de la semana pasada se aprobó una moción instando al Ministerio de Educación a crear una especialidad de Enoturismo en la Formación Profesional. La distinción de este año, que sitúa a Cambados como una de las capitales europeas del turismo del vino, podría también servir para desempolvar la vieja demanda de impartir en el instituto Ramón Cabanillas un ciclo superior de Vitivinicultura. En este centro ya funciona desde 2000 un ciclo medio, en el que se han formado desde entonces unos 200 profesionales.

En el instituto Ramón Cabanillas de Cambados se imparte desde octubre de 2000 un ciclo de grado medio de formación profesional de elaboración de vinos, aceites y otra bebidas. Son dos años de estudio en los que se han formado desde entonces en torno a 200 personas, muchas de las cuales han encontrado trabajo en bodegas de la comarca o han aprovechado los conocimientos técnicos adquiridos en sus explotaciones familiares.



Hace ya un lustro que el centro pidió al delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, el cambadés José Manuel Cores Tourís, la creación de un ciclo superior en Vitivinicultura, como el que actualmente se imparte en solo dos localidades gallegas: Ponteareas y Ribadavia. La gestión fracasó, pero en el Cabanillas no se dan por vencidos.



La jefa del departamento, María José Daporta, que es docente en el ciclo desde el principio, al igual que Montserrat García, apunta que "aunque sabemos que es difícil, seguiremos insistiendo en esa posibilidad", ya que según ella, "hay muchas bodegas en esta zona, y en algunos casos necesitan profesionales con una formación más completa". Una demanda en la que no están solos. El director general de Martín Códax, Juan Vázquez, también considera que sería un acierto crear en Cambados el ciclo de grado superior.



Desde la puesta en marcha del ciclo se han formado en el Cabanillas unos 200 profesionales, y el grado de inserción laboral es alto. "Incluso se nos ha dado el caso de bodegas que nos llamaron porque necesitaban gente y no teníamos alumnos suficientes para atender la demanda", subraya Daporta.



Y la profesora cree que durante los próximos años seguirá habiendo demanda de trabajadores, aunque señala que las bodegas no están pidiendo tanto personal de laboratorio como que sepa manejarse en el campo. "Una gran parte de nuestros viñedos están en manos de gente mayor que necesita que le den el relevo, de ahí que las bodegas estén insistiendo mucho en la necesidad de gente joven con habilidad para realizar trabajos como una poda o la aplicación de tratamientos fitosanitarios".



Buena parte de la formación también se dedica a las prácticas. En este sentido, el Cabanillas tiene un convenio con la estación de viticultura de Leiro (Ribadumia), en la que los alumnos realizan los trabajos que después se encontrarán en las bodegas. "Es una simbiosis que nos beneficia a las dos partes".



Exalumnos



Varios de los exalumnos del ciclo consideran que sería bueno contar en Cambados con el ciclo superior. Ángel Doval Casal, por ejemplo, lo está cursando actualmente por las tardes, de modo que por la mañana trabaja en la cooperativa Paco & Lola, de Meaño, y al terminar su jornada laboral se marcha para Ponteareas. "Sería una muy buena opción. Mucha gente con la que hablo me dice que no hicieron el ciclo superior por la distancia, porque o te tienes que ir a vivir allá o asumir el gasto de los viajes diarios y las comidas", explica.



Vecino de Meis, de 26 años, recuerda también que "en las Rías Baixas hay muchas bodegas, y es un sector que está en auge". En su caso trabajó en una empresa de excavaciones hasta hace poco más de dos años. Tras quedarse en el paro, probó suerte con el ciclo medio del Cabanillas, y le gustó tanto que ahora vive de él.



También verían bien la ampliación de la formación que se imparte en el Cabanillas, José Cores Serantes, de Paco & Lola, y José Luis Otero Oubiña, que está en Martín Códax. El primero de ellos es de Ribadumia, y tiene 27 años. "Acabé el ciclo de Cambados en 2014 porque me había quedado sin trabajo y busqué algo que tuviese salida en esta zona".



Otero Oubiña, por su parte, es un cambadés de 33 años, que confiesa que tras finalizar sus estudios en el Cabanillas, "tuve dudas entre seguir trabajando o hacer el ciclo superior, pero me echó para atrás el hecho de que estuviese en Ponteareas". Además, plantea que "el mundo del vino y de la enología está creciendo a unos porcentajes increíbles, y a corto o medio plazo habrá más salidas laborales".



Técnicos especializados



En la actualidad, la mayoría de las pequeñas y medianas bodegas carecen de un enólogo en plantilla, por lo que recurren a asesorías externas por horas y a la laboratorios, también externos. Muchos de los enólogos profesionales que trabajan actualmente en Rías Baixas se formaron en Ponteareas o en la prestigiosa escuela de Viticultura y Enología de Requena (Valencia).



El director general de la cooperativa Martín Códax, es un firme defensor de la necesidad de que se imparta en Cambados el ciclo superior de Vitivinicultura. "El peso de la viticultura y de las bodegas en Cambados y el resto de O Salnés es muy grande y creciente. Y hoy en día todo pasa por contar con una mano de obra lo más formada y especializada posible".



Vázquez aduce que "todos esos proyectos tan importantes de innovación y desarrollo en los que estamos embarcados no serían posibles sin un personal especializado. Vivimos en la era del conocimiento, y sin I+D+i dejaremos de ser competitivos. De modo que si no encontramos aquí el personal con la formación que necesitamos, tendremos que buscarlo fuera, y eso sería una pena".



Añade que los alumnos del Ramón Cabanillas salen "con un nivel muy bueno", y que este tipo de ciclos son positivos tanto para los estudiantes como para las empresas. "Son la cantera de la que salen muchos de nuestros fichajes".



Se da la circunstancia de que el ciclo de Cambados no se impartió al principio en el Cabanillas. Las clases eran en Martín Códax. Quizás por ello no sea de extrañar que en su actual plantilla haya varios exalumnos del centro.