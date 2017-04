El BNG busca relevo para Carlos Chaves en A Illa tras presentar éste su renuncia

El único edil nacionalista de A Illa, Carlos Chaves Otero, presentó ayer su renuncia como concejal en el Ayuntamiento. Así lo reconocía la asamblea del BNG de O Salnés en un escueto comunicado en el que achacaba la decisión a cuestiones personales y en la que señalaba que iniciaba el proceso para acometer su sustitución como integrante de la corporación.



Esos motivos personales tienen origen en una acusación de presuntos malos tratos de su expareja tras una discusión que se desarrolló en octubre del pasado año, que terminó en denuncia y con el edil detenido por la Guardia Civil. Ahora, la Fiscalía ha decidido continuar adelante con la acusación, lo que ha llevado a Chaves a optar por apartarse para no dañar al partido y poder defenderse mejor de las acusaciones.



Carlos Chaves Otero llegó al Concello de A Illa sustituyendo al entonces edil del BNG, Andrés González Pena, en julio de 2005, para convertirse en el cartel electoral en las municipales de 2007, 2011 y 2015. El primer mandato en el que ejerció como concejal se encontró con una mayoría del PSOE con la que fue muy crítico, sobre todo, argumentaba el nacionalista, por el escaso diálogo que ofrecía el grupo de gobierno a la hora de llevar a cabo proyectos o consultar sus diferentes iniciativas.



Con un ambiente muy enrarecido entre su formación y el PSOE llegaron las elecciones de 2011, donde el Partido Popular se quedó a tan solo ocho votos de la mayoría absoluta, lo que obligaba a los socialistas a depender del nacionalista para poder gobernar. Chaves fue reacio a darle su apoyo, e incluso, llegó a reunirse con el PP para analizar un posible cambio de gobierno en A Illa. Sin embargo, el aparato del BNG lo evitó y Chaves respaldaría en el pleno de investidura a Manuel Vázquez.



Ese voto le costó salir escoltado del pleno ante la indignación que provocó en muchos simpatizantes del PP que no entendieron sus motivos para apoyar a un gobierno que tantas veces había cuestionado con anterioridad.



El trato con el PSOE cambió a partir de aquel momento, algo que reconoció el propio Chaves, ya que se inició un diálogo por ambas partes que les llevó a colaborar a la hora de sacar adelante cuestiones tan importantes como el presupuesto municipal, una relación que ha continuado en los casi dos años que lleva Carlos Iglesias al frente de la corporación isleña.



Sustituto



Para el BNG se abre ahora un debate interno sobre quién será la persona que tomará el relevo de Carlos Chaves Otero. En principio, el número 2 de la candidatura a las elecciones en mayo de 2015 fue Antonio Millán Torrado, licenciado en Belas Artes por la Universidad de Vigo, que tendrá que analizar su disponibilidad para continuar con la labor que venía realizando el líder nacionalista en los últimos años como miembro de la corporación. Las siguientes opciones en la lista son dos mujeres, Laura Santiago y la jovencísima Laura Castro Rial, que también se perfilan como posibles opciones.



La formación nacionalista asegura que ya ha comenzado los contactos con los integrantes de la lista para ver si pueden sustituir a Chaves Otero, no solo como integrante de la corporación de A Illa, sino como un miembro más del plenario en la Mancomunidade de O Salnés, donde también se encontraba el líder nacionalista.