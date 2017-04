La APLU completa la demolición de una vivienda en zona rústica situada en San Miguel de Deiro

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) completó esta semana la demolición de una vivienda unifamiliar en la parroquia vilanovesa de San Miguel de Deiro. Las obras para derribar la vivienda se iniciaron el pasado miércoles, 29 de marzo, cuando agentes de la Policía Autonómica, representantes del ente dependiente de la Xunta y del juzgado se personaron en la vivienda para conminar a los propietarios a abandonarla.



La vivienda lleva más de 15 años litigando con la Xunta para evitar su derribo, originado en la denuncia de un vecino al carecer de licencia municipal preceptiva. Pese a la ausencia de esta licencia, la vivienda abonaba religiosamente tasas como el IBI o la basura.



La vivienda, una edificación de 92 metros cuadrados distribuidos entre bajo y bajocubierta, comenzó a construirse en los primeros años de este siglo sobre una pequeña nave que se encontraba en esos terrenos, catalogados como suelo rústico, aunque rodeados de otras viviendas y a tan solo 60 metros de un núcleo rural incluido como urbano en las Normas Subsidiarias. Además, la casa cuenta con todos los servicios, como son alcantarillado o traída de aguas, además de estar situada en una parcela de más de 4.000 metros cuadrados, algo que no acabó eximiéndola de verse afectada urbanísticamente. Durante los 15 años de todo el proceso por el que se ha visto afectada la vivienda, se han registrado numerosos cambios en la normativa urbanística de Galicia, entre ellos, la aprobación de la Lei do Solo, pero ninguno de ellos sirvió para legalizarla y evitar la demolición.



Los propietarios tendrán que hacer frente ahora a los 72.000 euros en los que la APLU ha tasado el derribo de la vivienda, que se suman a las sanciones económicas que han tenido que ir pagando durante todos estos años de litigio con la administración autonómica.



El caso de San Miguel de Deiro podría no ser el último, ya que en Vilanova existen medio centenar de expedientes abiertos por la APLU, alguno de ellos, con órdenes de demolición y restitución a la legalidad, como es el caso de esta vivienda.