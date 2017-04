Los Presupuestos del Estado contemplan solo dos millones de euros de inversión en O Salnés

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el actual ejercicio económico, que fue presentado ayer aporta pocas novedades para la comarca de O Salnés y su área de influencia, ya que en total se contemplan apenas dos millones de euros de inversión para esta zona. La mayor parte de las partidas son para la acometida de obras en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa.



En el apartado de Puertos del Estado aparecen tres partidas de inversión para los muelles vilagarcianos. La principal es de 1.050.000 euros para el capítulo "otras inversiones", entre las que destacan, como novedad, las que acaba de aprobar el consejo de administración de la Autoridad Portuaria. Se trata de la construcción de carriles para grúas en el Muelle Comercial Oeste, con un presupuesto de 350.000 euros, y la obra del muelle de la rampa de O Cavadelo, valorada en 400.000 euros.



El Puerto de Vilagarcía de Arousa recibe de los Presupuestos del Estado otras dos partidas de 10.000 y 20.000 euros para actuaciones en materia de seguridad e inmovilizado intangible.



Al margen del plan de mejoras para el puerto vilagarciano, otras inversiones para el territorio comarcal se basan en proyectos ya comprometidos por la Administración del Estado. Es el caso de la financiación para la construcción de la plaza de abastos de Cambados en el edificio de la antigua lonja, con una anualidad de 200.000 euros en este ejercicio económico.



También se consolida el proyecto suscrito por el Ministerio de Fomento con la Diputación de Pontevedra para el programa integral de aprovechamiento turístico de 18 yacimientos galaico-romanos en la provincia. Entre estos yacimientos se encuentran el castro de Alobre, en Vilagarcía de Arousa; el Monte do Castro, en Besomaño-Ribadumia; Adro Vello en O Grove, y el castro de A Lanzada, en Sanxenxo. La suma total para todos es de 175.120 euros. En esta partida no está el Mercado de Mouros de Valga, que este año se queda sin asignación, aunque para 2018 está prevista una inversión de 180.000 euros.



Aunque no aparece con una partida determinada, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sigue adelante con el proyecto de reforma del edificio del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de Arousa. El inmueble se reformará totalmente para acoger todos los servicios de este Ministerio en el municipio. Para ello se producirá el traslado de los trabajadores del ISM a una sede provisional en el entresuelo de las galerías Gallego, en la calle Alejandro Cerecedo, donde hace años estuvo la Delegación de Hacienda.



Con cargo al Presupuesto de este año, el Ministerio de Fomento destina una partida de 21.560 euros para completar las obras de rehabilitación del firme en la travesía de Vilagarcía de la carretera N-640.



Por otra parte, la variante de la carretera N-550 que afecta a los ayuntamientos de Pontecesures y Valga suma este año 41.740 euros para completar la redacción de proyectos.



Otro vial en proyecto que cuenta con una partida en este Presupuesto es la variante oeste entre Caldas de Reis y el acceso al Puerto de Vilagarcía. Se trata de una actuación nueva para la que solo se han fijado este año 53.580 euros.



La mejora de las comunicaciones de la comarca con Pontevedra y la autovía de las Rías Baixas también sigue en proyecto por parte del Ministerio de Fomento, ya que continúa señalando pequeñas partidas económicas para tramitar los estudios y proyectos. Así aparecen 200.000 euros para la futura A-57 Barro-Curro-Valga y 23.170 euros para planificar la conexión de esta futura autovía con la autopista AP-9 en Curro.



La A-57 se corresponde con la circunvalación de Pontevedra, que está un poco más avanzada en el área de la capital de la provincia. La idea futura es que esta autovía enlace con una proyectada y paralizada entre Vilagarcía y Curro.



Otros proyectos importantes para la comarca, como la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Vilagarcía, siguen sin partida presupuestaria. El Ministerio del Interior no destina ni un euro para obras en los cuarteles de la provincia, a pesar del estado decadente del edificio vilagarciano.