A Illa mantiene su hegemonía en el seno del teatro elaborado en Galicia

Estrenar en A Illa de Arousa es sinónimo de buenos augurios para el teatro en Galicia. Así lo pueden atestiguar algunas de las obras de referencia de los últimos años, como es el caso de "O tolleito de Inishman", "As do Peixe" o "Curtis & Teixeiro" entre otras, que acumulan un buen número de reconocimientos y han llenado salas por toda la geografía autonómica.



El mismo camino podría seguir la obra que se va a estrenar el próximo sábado, "Os límites do frío", ópera prima en la dirección de Lois Blanco y que también se convierte en la primera producción de la compañía Coteatro, un proyecto que pretende llevar los espacios cooperativos al mundo del espectáculo. Blanco no eligió A Illa para el estreno de su primer trabajo como director por la suerte que ofrece, sino por dos cuestiones fundamentales: emotividad y facilidad.



La primera de ellas tiene relación con su padre, el artista Carlos Blanco, que ha convertido A Illa en uno de sus refugios particulares y traspasado su amor por el municipio a su hijo. La segunda es porque "tienes todo tipo de facilidades gracias a Avelino Cores "Faber", que consigue que el auditorio nos abra sus puertas para que podamos trabajar a gusto y muy cómodos".



Aunque con una gran experiencia como actor, Blanco conocerá los nervios de su primer estreno el sábado, cuando verá los efectos que provoca sobre el público un proyecto en el que comenzó a trabajar en 2014, y en el que se ha centrado en los últimos siete meses. El director reconoce que "se trata de una apuesta bastante arriesgada a la hora de contarla, pero es algo de lo que se debe hablar", como es la presencia de personas cuya vida ha sufrido tales golpes que acaban viviendo como mendigos.



"Hay una nueva clase social que es la de los olvidados, gente normal que acaba malviviendo en la calle y que cada vez está más presente en las ciudades", explica.



Blanco es consciente de que "los momentos actuales no son buenos para el teatro, como no lo son para otros sectores, pero la ilusión se ha impuesto en este proyecto que arranca en A Illa, cuyo objetivo es crear una compañía colaborativa y desarrollar proyectos con gente diferente en cada ocasión".



Esa compañía, por el momento, está formada por tres personas que "no somos novatos a la hora de participar en proyectos de este tipo, y contamos con la colaboración de la productora Condetrespés".