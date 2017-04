Carreirón tiene quien le cuide

Colectivos de todo tipo y Concello de A Illa se han marcado como objetivo mantener impoluto el parque natural de Carreirón, un pequeño espacio de terreno que posee una importante riqueza natural. Ayer, unas 200 personas participaron en la segunda edición de la macrolimpieza que organizaron estos colectivos, encontrándose con la grata sorpresa de que había menos basura que el pasado año en los 25 arenales que la rodean. Los zafarranchos se ampliarán al resto de arenales del municipio, para lo que ya se han fijado las jornadas del 4 de mayo y el 5 de junio.

Dos centenares de personas se lanzaron ayer a limpiar los 25 arenales que rodean el parque de O Carreirón, en A Illa de Arousa, uno de los vergeles naturales que existe en la ría de Arousa y cuya riqueza paisajística es espectacular. Convocados por el Concello, a través de la Concejalía de Medio Ambiente que preside Gabrielle von Hundelhausen, una serie de colectivos se sumaron a la iniciativa, asociaciones como Rodando y Ao Xeito, centros escolares como BATA, el colegio de Aralde, el Igafa o el IES, y hasta empresas de ocio y aventura como Piragüilla. Todos ellos se distribuyeron en grupos con el objetivo de limpiar unas tres playas, escoltados por un considerable número de personas que se sumaron, de forma individual, a la iniciativa.



Hundelhausen reconocía ayer que se encontraba sorprendida no solo con la respuesta de la gente, sino también "porque este año la cantidad de basura retirada ha sido muy inferior a la del pasado año, lo que indica que las limpiezas son muy positivos, y sobre todo, que la gente comienza a concienciarse de que se encuentra en un paraje natural que debemos preservar y no contaminarlo". En total, se retiró un contenedor de obra, fundamentalmente, lleno de plásticos arrojados por el mar a las playas, que se enviarán a un gestor autorizado para su posterior tratamiento y reutilización.



La edil apuntaba ayer que "todos los colectivos participantes se han implicado y repartido por los diferentes espacios del parque, solo nos hemos visto al principio y al final de la actividad, cuando hemos llegado al punto de encuentro con las bolsas llenas de basura". Centros como el de Aralde no solo se implicaron en la limpieza, sino que permitieron a los más pequeños disfrutar de un paraje natural como el de Carreirón, celebrando una pequeña merienda entre los alumnos participantes.



La edil se mostraba "muy agradecida a todos los que han colaborado en esta iniciativa, tanto de A Illa como del continente, ya que vinieron personas de otras rías, como Nigrán o Pontevedra".



Una de las grandes novedades que ha incluido la Concejalía de Medio Ambiente este año es el incremento de las limpiezas de los entornos naturales del municipio. Así, y para concienciar sobre lo que ocurre con los vertidos y residuos, y tratando de poder disfrutar de una forma responsable de la naturaleza, se han programado otras dos limpiezas, que tendrán lugar el día 4 de mayo y el 5 de junio.



En estas ocasiones no será el parque de Carreirón el punto elegido para limpiar, sino otras playas del municipio que se encuentren en una peor situación. La elección se realizará una semana antes de la limpieza y se tomará en consenso entre los colectivos participantes en esta iniciativa. Al parque de Carreirón no se le volverá a tocar hasta el próximo año.