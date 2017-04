Cacabelos estrena las obras de las pistas de pádel y presenta la reforma de Castelao

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, anuncia que a las doce del mediodía comienza la construcción de las pistas de pádel municipales que había prometido, y que a las 21.00 horas se reúne con los vecinos y comerciantes de la calle Castelao para explicarles en detalle la reforma "radical" de este vial, que ya anunció el lunes en FARO.



En el primer caso hay que recordar que los 150.000 euros que el anterior gobierno había previsto para el gimnasio del nuevo pabellón polideportivo se desviaron para hacer realidad la construcción de tres pistas de pádel cubiertas "con las que satisfacer la creciente demanda de este tipo de instalaciones planteada por los vecinos".



Respecto a la humanización de la calle de Castelao, popularmente conocida como "A Catorse", el regidor ya avanzó que está previsto invertir alrededor de 400.000 euros "para afrontar una solución similar a la que puede verse en la calle situada frente al Hospital Provincial de Pontevedra, es decir, con todo el trazado en un solo nivel para garantizar la accesibilidad".



Lo que quiere el regidor es que los vecinos se posicionen "porque no queremos dar pasos tan importantes como éste sin tener su opinión". A lo que añade que el objetivo es "dinamizar y fomentar la economía local, así como aumentar el bienestar de los vecinos".



Hay que recordar, en cualquier caso, que para no interferir en la actividad comercial y turística de la villa las obras de "transformación, modernización y humanización de Castelao comenzarán después de la Festa do Marisco".



Evidentemente, en caso de ejecutarse este proyecto, la calle de Castelao se dotará de mobiliario urbano, al tiempo que se aprovecharán las obras para reponer todos los servicios subterráneos existentes.



Está por decidir aún, y la reunión de hoy con vecinos y comerciantes en la Sala das Cunchas de la casa consistorial será una buena toma de contacto, si la popular "Catorse" se peatonaliza por completo o si se adopta una fórmula de semipeatonalización.