La Xunta presenta en Arousa el nuevo servicio de atención a los visitantes en los parques naturales

La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, acudió esta mañana al Parque Natural del Complejo Dunar de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán, en Ribeira, para presentar el nuevo servicio de atención a los visitantes en los parques naturales de Galicia, "cuyo objetivo es la concienciación ambiental de la sociedad y la divulgación y promoción del turismo de naturaleza sostenible".

Este "servicio de divulgación y educación ambiental está ya en funcionamiento en los cuatro parques naturales de Galicia con mayor número de visitantes", como son el de Corrubedo, las Fragas do Eume (A Coruña), Monte Aloia (Pontevedra) y Baixa Limia-Serra do Xurés (Ourense). Según la titular de Medio Ambiente "está previsto que también comience a ofrecerse este servicio en las próximas semanas en la Serra Enciña del Adoquín y en el Invernadeiro", ambos en la provincia de Ourense.

18 profesionales

Explican en la Xunta que "para la puesta en marcha del nuevo servicio se aprovecharán las infraestructuras de uso público con los que ya cuentan los diferentes parques naturales de Galicia, tales como los centros de interpretación y los puntos de información, y se dotarán de un director y de dos monitores especializados que aportarán valor a la visita y harán más enriquecedora la experiencia y el contacto de los visitantes con el espacio natural".

Esto supone que "serán 18 los profesionales al servicio de los visitantes que, además de la atención, ofrecerán itinerarios guiados, jornadas científicas, jornadas a colectivos específicos, organizarán exposiciones y actos conmemorativos para la puesta en valor de los espacios naturales y realizarán actividades formativas en centros educativos con el fin de divulgar y promover los aspectos singulares de cada parque".

Las actividades en los centros de interpretación "se desarrollarán todos los días de la semana y, en concreto, las visitas guiadas estarán disponibles en horario de mañana y serán atendidas por los monitores contratados al efecto", puntualizan en Medio Ambiente.