El PP insiste en frenar el auditorio de Monte da Vila y reivindica la compra del Palacio de Congresos

El Partido Popular de O Grove, dirigido ahora por Beatriz Castro, insiste en mostrar su rechazo al auditorio proyectado por el gobierno socialista de José Cacabelos para Monte da Vila. Y esta vez lo hace desempolvando una vieja idea, como es la de adquirir el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Toxa, dependiente del Gran Hotel La Toja.



La aportación que hacen ahora los conservadores no es solo decir que el gobierno sigue teniendo el apoyo de los cuatro ediles del PP para llevar a cabo esta operación, sino asegurar también que el pabellón isleño sigue en venta.



¿Pero por qué este interés? Entre otras razones porque el Palacio de Congresos "está perfectamente operativo y cuenta con capacidad, entre la sala de conferencias y la de exposiciones, para 900 personas; una cifra incluso más elevada a la capacidad del proyecto que se está presentado desde el actual gobierno local".



Del mismo modo este pabellón está rodeado por "más de cien plazas de estacionamiento" y "una parcela de unos 22.000 metros cuadrados donde se podrían proyectar en el futuro otras posibles infraestructuras, o donde se podrían desarrollar actividades al aire libre".



El grupo mayoritario de la oposición airea esta propuesta al tiempo que incide en que hace unos seis meses "el PP presentó esta opción al grupo de gobierno, invitándolo a realizar las gestiones oportunas con la propiedad para adquirir el pabellón de congresos de la isla, poniendo además a su disposición el apoyo total de nuestros cuatro concejales".



Sin embargo, parece que los integrantes del ejecutivo "hicieron caso omiso de dicha propuesta", lamentan.



Insisten ahora en ella porque "dicha posibilidad sigue abierta", de ahí que en el PP se pregunten "cuál es la necesidad imperiosa de llevar a cabo la obra faraónica de Monte da Vila si en O Grove ya se cuenta con un espacio ubicado además en un entorno privilegiado, con zona suficiente de estacionamiento, que perfectamente podría cubrir esta necesidad".



Por cierto, que como en otras ocasiones los populares no se olvidan de reseñar que su apuesta era otra, la del Centro de Interpretación de Carpintería de Ribeira (Cicri) que este grupo había proyectado para O Corgo y presentó en 2015 con un presupuesto valorado en 2,5 millones de euros "de los que 1.250.000 ya estaban disponibles en las cuentas del Concello para tal uso".



Aquel era, insiste el PP de O Grove, "un edificio proyectado atendiendo a todas y cada una de las solicitudes que los colectivos culturales nos habían transmitido en aquel momento a través de la plataforma constituida a tal fin en el 2011".



Pero aquel proyecto no fue adelante, según asume el PP "porque presentado muy cerca de las elecciones". A diferencia del que ahora defiende el PSOE, presentado dos años antes de los comicios.