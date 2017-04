La oposición insta a redactar un nuevo PXOM ante las limitaciones de las Normas

Con casi una veintena de modificaciones y veinte años a sus espaldas, las Normas Subsidiarias de Vilanova han demostrado, en más de una ocasión sus limitaciones y su carácter obsoleto. Es por ello que los grupos de la oposición ven más necesaria que nunca la redacción de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que sirva para ajustar la normativa urbanística a las necesidades reales de los vecinos, sobre todo después de ver las sanciones que están sufriendo muchos propietarios por parte de la APLU por cuestiones que serían totalmente legalizadas en ese nuevo documento.



Todos los grupos de la oposición de Vilanova han sugerido al grupo de gobierno, en alguno de los plenos celebrados en lo que va de mandato, esta necesidad, sin que esa propuesta haya sido recogida por el gabinete que encabeza Gonzalo Durán como alcalde.



El PSOE lo hizo en el último pleno a través de su portavoz, Javier Dios, que esgrime como principal aval para llevar a cabo esta actualización urbanística que "no se puede estar eternamente realizando modificaciones puntuales sobre un documento que ya ha demostrado que se encuentra totalmente obsoleto y no responde a las necesidades de los vecinos". El único motivo que impide que se lleve a cabo, por parte del grupo de gobierno, la redacción de este documento es que "supone negociar con los vecinos y puede costar votos, por eso Durán esquiva siempre esta necesidad". Asegura que con un PXOM "bien redactado y con arreglo a los intereses vecinales no ocurrirían problemas como los derribos que está efectuando la APLU en Vilanova, demoliciones motivadas por la política que está siguiendo el Concello de decirles a los vecinos que sigan para adelante sin licencia, y luego, pasa lo que pasa".



De similar opinión es la portavoz de Gañemos, Elena Cores, que asegura que "con las Normas no alcanza, e incluso, se han realizado obras ajustadas al PXOM que se llegó a redactar hace una década y que no se llegó a aprobar; esas obras, hoy, están fuera de la legalidad". "Las constantes modificaciones a las que se están sometiendo las Normas Subsidiarias "son un claro indicativo de que no están bien, no se ajustan a las necesidades de los vecinos y han demostrado estar totalmente obsoletas". Un nuevo documento "permitiría ordenar los diferentes espacios, ya que contamos con zona de costa, núcleos rurales, espacios industriales y de fincas, y los vecinos deben saber a qué atenerse con los terrenos que poseen". La edil de Gañemos asegura que "el PXOM no es una herramienta para la especulación que se rija por la oferta y la demanda de pisos, sino que sirve para la ordenación de un territorio concreto".



El Bloque Nacionalista Galego (BNG), liderado por Paula Villanueva, también respalda la necesidad de un nuevo PXOM. Desde la formación se recuerda que "cuando se inició la tramitación, en el año 2000 de aquel documento, fue porque era necesario; si lo era entonces, lo es ahora también, porque los problemas siguen siendo los mismos. o incluso mayores". Los nacionalistas reconocen que "el bipartito tumbo aquel PXOM por el área comercial de San Miguel de Deiro, pero desde aquello han pasado nueve años y la Xunta de Feijóo tampoco le ha dado luz verde, a lo que se suma la sentencia del TSXG en la que se apuntaba que no se ajustaba a la Lei". Desde la formación aseguran que "contar con un PXOM permitiría a los vecinos tener seguridad jurídica, tener una finca y saber lo que puedes hacer en ella y lo que vale". Lamentan que Durán se desentienda de esta necesidad cuando una de las competencias básicas sobre las que actúa un Concello es el urbanismo local.