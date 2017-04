Durán: "Lo tuvimos, pero lo rechazó la Xunta"

Pese a la insistencia de los grupos de la oposición para que se redacte un nuevo documento urbanístico, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, no lo tiene tan claro. Es más, el regidor considera que un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal "no es necesario ni lo contemplamos como una posibilidad a realizar en los próximos años". Para Durán la fórmula de las modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias está funcionando de forma adecuada y llevar a cabo la redacción de un nuevo PXOM supondría "un desembolso de entre 300.000 y 400.000 euros que no estamos dispuestos a afrontar".



Es más, recuerda que se llegó a redactar un PXOM que se ajustaba "a lo que pedían los vecinos, pero la Xunta del bipartito lo acabó tumbando". Es cierto que, desde aquella situación, el color político en el gobierno de la administración autonómica cambió "pero los técnicos continúan siendo los mismos, pero hay que recordar que ese documento está hecho y aprobado por la corporación". Recuerda que ese PXOM fue rechazado "por el área comercial de San Miguel de Deiro, que en Vilanova parecía molestar, pero que en Vilagarcía no tiene ningún tipo de problema, lo digo por las presiones políticas que hubo en su momento para que ese proyecto no saliese adelante".



Otro elemento que cuestiona, para Durán, la elaboración de un nuevo PXOM en Vilanova de Arousa es la situación del mercado inmobiliario. "En estos momentos, ese mercado se ha caído y sobra terreno vacante para la construcción de nuevos edificios por lo que no tiene sentido hablar de ampliar las zonas urbanas", explica.