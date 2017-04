La comunidad educativa de A Escardia exige más profesores para favorecer la inclusión

La comunidad del colegio de infantil y primaria A Escardia, de Vilagarcía, saca a la calle su protesta por la falta de personal suficiente que facilite la real integración de los alumnos en las aulas. Padres, madres y niños protagonizaron ayer a la entrada del centro escolar una concentración con la que pretenden llamar la atención de la Consellería de Educación para que atienda las necesidades reales de esta escuela.



El problema no es nuevo, ya que este colegio ubicado en el centro urbano de Vilagarcía, siempre ha padecido la escasez de personal especializado, como el servicio de orientación que es compartido con otro centro escolar del municipio. La consecuencia es que las horas no llegan para atender las necesidades de todo el alumnado por lo que obligatoriamente debe centrarse en los casos más complicados, quedando al margen otros más leves de alumnos con dislexia o trastorno de déficit de atención e hiperactividad.



Pero el problema se ha agudizado con la escolarización de niños con necesidades especiales que tienen derecho a la normal inclusión en la comunidad educativa, pero que necesitan de una mayor atención por parte del profesorado y de personal especializado.



Además, el colegio de A Escardia, por encontrarse en una ubicación muy céntrica registra siempre una importante matriculación de alumnos. La problemática ha llevado a desdoblar el año pasado uno de los cursos y ahora los alumnos de la clase de quinto de primaria (que es la desdoblada) mejoraron su rendimiento.



Un problema similar ya se está produciendo en el alumnado de tercero de primaria, para el que la asociación de padres de alumnos, Anpa, pide a Educación que acuerde su desdoblamiento, lo que significa contratar a un profesor más para esta tarea. La creación de dos clases de tercero no supondrá una sobrecarga para este centro, porque la directiva de la Anpa expone que hay espacios suficientes para crear la nueva aula.



Los padres de alumnos también demandan la contratación de un profesor de pedagogía terapéutica, ya que hay alumnos con necesidades especiales que lo necesitan. A esta reclamación se suma la necesidad de contar con un orientador a tiempo completo para este colegio.



En concreto, la demanda se centra en la contratación de un profesor para desdoblar la clase de tercero, un orientador a tiempo completo y un especialista en pedagogía terapéutica. Pero la comunidad educativa ha tropezado con la negativa de la Jefatura Territorial de Educación que considera que, en base al catálogo de personal, el colegio de A Escardia tiene ya un profesor a mayores. Los padres de alumnos no están de acuerdo con esta respuesta y demandan una evaluación pormenorizada., ya que los niños no son estadísticas y hay en el colegio casos de necesidades especiales que se deben tener en cuenta.



"No pedimos grandes obras, ni otras mejoras. Demandamos el refuerzo del personal que redundará en una mejora en el rendimiento de los alumnos. Nos consta que los profesores del colegio de A Escardia están trabajando mucho y muy bien, pero no son suficientes para atender a todo el alumnado, incluidos los niños con necesidades especiales", manifestó la presidenta de la Anpa, Tania Barral.



De momento, han conseguido que un equipo de Educación visite hoy el colegio para evaluar la situación. Los padres esperan una respuesta positiva a sus demandas y advierten que, en caso contrario, continuarán con las acciones reivindicativas.