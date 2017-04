La sección de CIG en el Puerto rechaza el acuerdo de empleo público

La sección sindical de CIG en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía informa que el sindicato nacionalista no ha firmado el acuerdo de empleo público en la mesa general de las administraciones públicas celebrada el 29 de marzo en Madrid. Entre los motivos, apelan a la pérdida de poder adquisitivo, pues según el comunicado de CIG, se ha firmado una subida del 1% "cuando el IPC y los precios suben más de un 3%".



La central nacionalista reclama la restitución de "todos los derechos laborales y salariales que nos fueron arrebatando desde 2010, como por ejemplo los salarios en situación de I.T. (incapacidad temporal), los horarios de trabajo, los salarios al 100% (no al 95%) y la recuperación de derechos sociales (aportaciones a planes de pensiones y a fondos de acción social)".