O Grove quiere aplicar en Castelao el modelo pontevedrés de calle peatonal y accesible

José Antonio Cacabelos Rico, el alcalde socialista de O Grove, anuncia "una transformación espectacular" de la céntrica calle Castelao entre el Cruce do Guardia y la intersección con Luis Casais, la popularmente conocida como "a catorse". El regidor baraja la peatonalización de la misma aplicando el modelo de la ciudad de Pontevedra, pero antes quiere consultar a los allí residentes, a los hosteleros y a los comerciantes para que expongan sus opiniones.



"Seguimos adoptando pasos importantes de manera consensuada con nuestros ciudadanos, ya que son ellos los que mandan, por eso me reuniré con los vecinos de la calle Castelao, posiblemente el miércoles, tratando de explicarles en detalle el ambicioso proyecto que queremos desarrollar", asevera el máximo mandatario.



Se trata de invertir alrededor de 400.000 euros, "que ya tenemos", para "afrontar una solución similar a la que puede verse en la calle situada frente al hospital provincial de Pontevedra, es decir, con todo el trazado en un solo nivel, lo que garantiza la accesibilidad".



Pero Cacabelos insiste en la importancia de decidir con los vecinos si la calle Castelao se convierte en peatonal o semipeatonal, "ya que no queremos dar pasos tan importantes como éste sin tener la opinión de los directamente beneficiados o perjudicados".



A la espera de ver qué se plantea exactamente, tanto en ese encuentro como en los que se desarrollarán a posteriori, José Cacabelos anuncia ya que, como parece lógico, por aquello de no interferir en la actividad comercial y turística de la villa, esas obras de "transformación, modernización y humanización de Castelao, que dotaremos de todo el mobiliario urbano necesario y donde sustituiremos todos los servicios subterráneos, no darán comienzo hasta después de la Festa do Marisco".