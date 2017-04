Segundo varapalo en la búsqueda de la singularidad

La decisión del Supremo de rechazar el recurso de casación de A Illa no es el primer varapalo que sufre el municipio en su búsqueda del reconocimiento a su singularidad urbanística. El primero de esos varapalos lo sufrió A Illa en febrero de 2016, pocos días después de presentar el contencioso contra Costas del Estado. Ese mes, también el Tribunal Supremo decidía rechazar el recurso interpuesto por A Illa contra el Plan de Ordenación do Litoral (POL) de la Xunta de Galicia.



El Concello basaba parte de su argumentario en que se quebrantaba la garantía institucional de la autonómica local, mientras que por el otro, incidía en la ausencia de un estudio de sostenibilidad económica en el POL.



Ninguna de estas dos cuestiones fueron reconocidas por el TSXG primero, y por el Supremo después. De hecho, en el primero de los argumentos, las sentencias explicaban que resultaba suficientemente justificada "la ordenación del territorio, atendiendo a valores naturales y ambientales de A Illa, por lo que no existe tacha en la autonomía local". En lo que respecta al estudio de sostenibilidad económica, los tribunales consideraban que no era necesario.



El Plan de Ordenación do Litoral enfrentó a Concello y Xunta desde 2011, al considerar los primeros que reducía los derechos adquiridos por los vecinos, ya que retiraba la catalogación de urbano a suelos que lo tenían en el PXOM.