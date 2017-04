Rescatan a un cambadés caído entre las piedras, en O Grove

Los efectivos de emergencias de la comarca de O Salnés protagonizan desde las siete de la tarde un espectacular operativo de rescate de un hombre que cayó entre las rocas y quedó atrapado.

Se trata de un vecino de Cambados, de 58 años, que caminaba junto a su esposa por una zona rocosa de San Vicente de O Grove, a la altura de Adro Vello, en O Carreiro.

Inicialmente se creyó que al quedar atrapado incluso podría ser alcanzado por el agua, pero no era así.

La esposa del accidentado, que fue trasladado a un centro médico pero cuyas heridas, aparentemente, no revestían excesiva gravedad, explica que el hombre se subió a una piedra, resbaló y cayó.

"Estuvo atrapado durante media hora", por lo que se dio aviso a emergencias y acudieron "rápidamente", según la propia mujer, los equipos de intervención.

Se desplazaron medios de Emerxencias O Grove. Bombeiros do Salnés y de Sanxenxo y Policía Local de O Grove.

En el lugar se congregaron decenas de curiosos que siguieron de cerca el operativo.