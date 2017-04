El PP meco lamenta que las playas se queden sin las banderas azules

El PP de O Grove, especialmente activo desde que Beatriz Castro fue designada presidenta local, denuncia que "mientras todos los lugares turísticos apuestan por la certificación de sus playas con la Bandera Azul, por decisión imperativa de nuestro gobierno y sin posibilidad de que los demás grupos políticos opinemos, por segundo año consecutivo veremos nuestras playas sin dicha certificación", a pesar de tratarse de "un distintivo reconocido a nivel internacional por el que llevamos luchando durante años".



Hay que recordar que el año pasado el ejecutivo socialista se negó a recoger las Banderas Azules en señal de protesta tras haberse concedido una compartida con Sanxenxo para A Lanzada, y para el presente ejercicio ya no las solicitó.



En 2016 el equipo del alcalde José Cacabelos "se inventó una bandera propia, como si fuera un acto de burla hacia una institución de reconocido prestigio como la Adeac, que merece un respeto".



E incluso anunciaron que iban a optar por la certificación de la Q de Calidad Turística Española. Pero un año después "ni una ni otra", lamentan los conservadores tras constatar que "el Concello de O Grove ni siquiera ha iniciado los trámites para dicha certificación, cosa que a estas alturas ya se tendría que haber hecho".



Esto los lleva a decir que "es necesario solicitar una adhesión al ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española) y contar con una empresa que realice las auditorías internas, por lo que nos preguntamos cómo pretenden llevar a cabo tal certificación si no se hacen los trámites necesarios con la debida antelación".



Igualmente, "la Q de Calidad exige también la auditoría de los chiringuitos de playa, el pago de la cuota de uso de marca para cada una, la auditoría interna, la auditoría externa y la adhesión, pero a los grupos de la oposición no se nos ha informado al respecto de nada", explica el PP.



Confusión



Ante todo esto, los populares se preguntan si este año el gobierno "se volverá a inventar una bandera nueva para las playas, para confundir a los visitantes de las mismas simulando que se tiene algún tipo de certificación, aunque no se tenga; o más bien están tratando de crear una de esas cortinas de humo a las que nos tienen acostumbrados, diciendo que están en proceso de hacer algo cuando ni siquiera han empezado".



Menor vigilancia



Por cierto, que independientemente del color de la enseña, la formación que dirige Beatriz Castro censura que "el año pasado, con la excusa de no tener Banderas Azules ni ningún estamento que controlase la calidad de las playas, nos consta que el Concello ni siquiera tuvo socorristas suficientes en algunas zonas de baño, en todas se optó por recortar una hora de servicio, en comparación a los años anteriores, y el número de socorristas estaba por debajo de dos en muchos casos".



Asimismo, "solo se prestó servicio durante poco más de un mes, aún a pesar del excelente tiempo que tuvimos y que propició la afluencia de visitantes a dichas playas".