El PP afirma que el expediente de la obra de un familiar de la alcaldesa está incompleto

El portavoz del PP de Cambados, Luis Aragunde, denuncia que el Ayuntamiento le ha proporcionado el expediente incompleto sobre las obras de reforma ejecutadas en su vivienda por un familiar directo de la alcaldesa, Fátima Abal.



Aragunde explica que ya le dieron parte de la documentación, pero que él la quería completa, y que al estudiarla con calma ha descubierto "que faltan documentos importantes que yo mismo tuve en mi mano cuando era alcalde".



Aragunde denunció en su día las supuestas irregularidades en la reforma de una casa de un pariente directo de Fátima Abal. En este sentido, apunta que en el anterior mandato el arquitecto municipal elaboró un informe contrario a esa actuación, y que la ahora alcaldesa presentó un documento escrito a mano, "en el que decía que estaba disconforme con ese informe".



"Ese escrito no está en la documentación que me han presentado a mí, y falta algún informe más".



Así las cosas, Aragunde apunta que "lejos de querer aclarar las cosas, lo que está haciendo el gobierno es sembrar más dudas", y avanza que "aunque no me gustaría judicializar la vida política, tampoco quiero que nos tomen el pelo", con lo que no descarta presentar una denuncia si no recibe unas explicaciones "claras".



Por ello, ha reiterado formalmente su petición de que le den el expediente completo, y que vaya además foliado.