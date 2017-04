Esquerda Unida se suma a las quejas por la "escasez" de médicos

Las quejas por las bajas no cubiertas de médicos en el centro de salud de O Grove van en aumento, como se explicaba ayer. Esquerda Unida (EU) también se hace eco de esta situación, y a través de su concejal José Antonio Otero insta al edil responsable de Sanidad, Javier Caneda, a tratar de resolver este problema, "aunque no tenga potestad directa sobre el centro, en defensa del sistema sanitario público de nuestro Concello".



Los esquerdistas dicen que en el centro médico existe "un caos" porque "varios médicos están de baja y no fueron sustituidos", por lo que se acumulan los pacientes a los facultativos disponibles e incluso es preciso anular algunas citas.



Pero no es éste el único motivo de preocupación de dicho grupo político, ya que también reclama el pintado de pasos de peatones y una mejor señalización de los "lombos" habilitados últimamente en diferentes viales, ya que "pueden suponer un problema para los vecinos, y sobre todo para los turistas que nos visiten próximamente".



Por otra parte, EU se pregunta cuántas sanciones se impusieron a ciudadanos que no recogen los excrementos que sus perros dejan en calles y aceras., Y es que "en algunas como Batalla de Lepanto, Rosalía de Castro o Alexandre Bóveda es difícil caminar sin pisarlos".



En el caso de Rosalía de Castro con el agravante de que el gobierno local "habla de implantar un camino escolar seguro, y resulta que además de estar sucia cada día resulta más complicado transitar por esta calle sin mancharse con las deposiciones caninas".



Al tiempo que pide "contundencia" en este asunto, el concejal José Antonio Otero González pone como ejemplo la "imagen lamentable" de la citada calle para demandar del gobierno "una limpieza más regular" del centro urbano.



Por último, el mismo edil vuelve a reclamar el informe sobre la selección de los voluntarios que trabajaron en la pasada Festa do Marisco y denuncia que el Portal Ciudadano de la web municipal sigue sin estar activo y tampoco es posible descargar documentación en la página.