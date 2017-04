La Xunta multa con 5.000 euros al Ayuntamiento cambadés por un bache

La Xunta de Galicia le ha impuesto al Concello de Cambados una multa de 5.000 euros por un bache que hay en la avenida de Vilagarcía, a su paso por Corvillón. Según la comunicación de la Consellería de Infraestructuras, hay un tramo del vial agrietado y una alcantarilla hundida con respecto al resto del pavimento, y culpan de ambas deficiencias al Ayuntamiento.



La avenida de Vilagarcía forma parte de la carretera PO-549, que es propiedad de la Xunta. Según la versión de la administración autonómica, ambos defectos en la carretera se deben a unos trabajos de abastecimiento realizados en su día por el Ayuntamiento en el subsuelo, y a que posteriormente no se arregló el pavimento de forma conveniente. De ahí que proponga una sanción de 5.000 euros.



Pero el Concello no está conforme. Para empezar, sostienen que ese bache está en esas condiciones desde hace varios años, y que de hecho las obras de saneamiento que supuestamente causaron el problema se realizaron hace más de una década. El portavoz municipal, Xurxo Charlín, también considera que es ilógico que la Xunta quiera imponer una multa de 5.000 euros al Ayuntamiento por un bache, "cuando esa carretera está llena de baches y agrietada desde Vilanova hasta Cambados". Aduce que "en esa vía hay baches más grandes que ese por el que ahora nos quieren sancionar", e insta a la Xunta a arreglarla cuanto antes y a dejar de lado las polémicas entre instituciones, "porque es una de las principales entradas a Cambados, y este año somos Ciudad Europea del Vino".



De hecho, añade que el Ayuntamiento ya ha tapado más de un hoyo con la maquinaria de la Mancomunidade do Salnés en la red de la Xunta, a pesar de que en teoría no le correspondería hacer esos arreglos.



Le daba un mes



En la última comunicación recibida por el Concello de Cambados, la Xunta le daba un mes de plazo para abonar los 5.000 euros. El Ayuntamiento llamó a la Consellería, y ha conseguido que les amplíen el plazo para pagar o, en su defecto, presentar las alegaciones que correspondan.



Lo que ha hecho la entidad local es solicitar un informe a la empresa concesionaria del servicio de aguas, Viaqua, en el que se debería especificar quién y cuándo se hicieron las obras de abastecimiento que presuntamente dañaron la carretera.